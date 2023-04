Givova Scafati Basket: colpo salvezza a Verona, Tezenis ko Coach Sacripanti: "Mancano due partite, festeggiamo, ma poi testa a Varese"

La Givova Scafati vince a Verona contro la Tezenis con il finale di 78-86 nella ventottesima giornata di Serie A: prestazione clamorosa di David Logan, autore di 31 punti (66,7 per cento da 2, 75 da 3, 2 assist e 29 di valutazione in 25 minuti di impiego): raggiunta quota 600 triple in massima serie. Scafati firma un vero e proprio colpo salvezza: è la decima forza effettiva della classifica con 6 squadre alle spalle e 4 punti di vantaggio sulla zona rossa a 2 turni dal termine. Domenica (ore 17.30) la Givova sarà di scena a Varese per sfidare la Openjobmetis.

Coach Sacripanti: "Frutto del lavoro in palestra"

"Sono contento per la squadra e la società, per una vittoria che vale doppio in ottica salvezza. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Abbiamo disputato una gara di grande ardore nella sua prima parte, prendendo un corposo vantaggio, poi è arrivata la spallata di Verona, aiutata sia dal suo stesso talento offensivo che dal nostro atteggiamento offensivo. Si è così avvicinata, ma siamo stati freddi e capaci di tenerla a debita distanza fino alla sirena. Le palle perse hanno influito tanto nella seconda parte di gara, ma questo dato negativo è stato bilanciato dalla percentuale del 60 per cento da tre che ci ha permesso sempre di respirare. Abbiamo fatto una difesa particolare su Anderson e Bortolani, ma abbiamo subito qualcosa sotto canestro. Nel complesso, facendo i complimenti a Verona che non ha mai mollato, credo che alla fine abbiamo meritato il successo. Il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti. Ora ci mancano due partite, ma stasera festeggiamo e poi penseremo a Varese".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventottesima Giornata

Tezenis Verona - Givova Scafati 78-86

Parziali: 18-27; 18-26; 20-13; 22-20

Verona: Cappelletti 16, Langevine 12, Simon 14, Ferrari ne, Casarin 1, Johnson 17, Bortolani 3, Davis 7, Pini, Anderson 5, Udom, Sanders 3. All. Ramagli.

Scafati: Stone 4, Okoye 21, Imade ne, Mian ne, Hannah 10, Pinkins 8, De Laurentiis 2, Rossato, Imbrò 2, Thompson 8, Tchintcharauli ne, Logan 31. All. Sacripanti.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969