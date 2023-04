Italrugby femminile, Franco convocata per la sfida con il Galles La salernitana va a caccia della trentaduesima presenza con la maglia della Nazionale maggiore.

La sconfitta in Scozia ha fatto male. Ora serve l’immediato riscatto. Per l’Italrugby femminile l’occasione è dietro l’angolo. Sabato 29 aprile alle 16:30 allo Stadio Lanfranchi di Parma andrà in scena l’ultimo match dell’edizione 2023 contro il Galles. Il responsabile tecnico Giovanni Raineri ha convocato ventisei atlete per questo ultimo importantissimo impegno. Della lista fa parte anche la salernitana Giada Franco che va a caccia della trentaduesima presenza e del pronto riscatto come tutta la squadra. Attualmente le azzurre vantano una sola vittoria contro l’Irlanda e per chiudere bene il torneo batte il Galles sarà fondamentale.

Queste le Azzurre convocate:

Piloni

Alice CASSAGHI (Cus Milano Rugby, 1 cap)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 90 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Transvecta Calvisano, 16 caps)

Tallonatori

Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 6 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

Seconde linee

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 38 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 44 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 1 cap)

Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 2 caps)

Flanker/N.8

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 31 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 41 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 30 caps)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 115 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 77 caps) – capitano

Mediani d’apertura

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 40 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

Centri/Ali/Estremi

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 6 caps)

Mathilde CHEVAL (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Alyssa D’INCA’ (Villorba Rugby, 15 caps)

Aura MUZZO (Villorba Rugby, 35 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 23 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 65 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 78 caps)

Invitate

Gaia BUSO (Rugby Colorno, esordiente)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)