Grandi risultati per la Nedo Nadi nella Prova di Qualificazione Regionale Al PalaSilvestri di Salerno ottime prove di Manuel Heim e Marilinda Dalia.

Grande successo per gli atleti della Nedo Nadi nella Prova di Qualificazione Regionale tenutasi domenica 23 aprile presso il PalaSilvestri di Salerno. In particolare, gli atleti Manuel Heim e Marilinda Dalia si sono distinti per le loro prestazioni, portando a casa rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento nella categoria U17.

Manuel Heim dimostra grande forza e resistenza, gareggiando in due categorie nella stessa giornata. L'atleta compete già la mattina nella categoria U20, dove conquista un prezioso 5 posto, ma è nel pomeriggio che, nonostante la fatica della doppia gara, sale sul primo gradino del podio.

Dopo essersi classificato al quarto posto nella fase a gironi della categoria U17, Manuel batte gli avversari Mellor e Vecchione, per poi superare Saviano e vincere l'assalto decisivo contro Troise con un punteggio di 15 a 14.

Marilinda Dalia, alle prime armi nella categoria U17, si è distinta per la sua serenità mentale e sicurezza durante gli assalti. Dopo essersi classificata al quarto posto nella fase a gironi, Marilinda supera le atlete Manzi, Fiaschi e Vigliotti ma perde l’assalto finale contro l'atleta Vinciguerra Giulia con un punteggio di 15 a 9.

Importante risultato anche per Riccardo Fiore, che si classifica 8 nella categoria U20 e conquista la qualifica alla fase nazionale, e per Greta Grisanti, che si classifica sesta nella competizione U20.

Ottime prestazioni anche per Francesco Prinzo(nono nella categoria U20), Mario Gizzi, Davide Triggiano, Alessandra Vinciguerra e Serena Salzano, che affronta con coraggio la sua prima gara di spada.

I successi ottenuti dalla Nedo Nadi sono il frutto del talento, della passione e dell'impegno degli atleti, ma anche del sostegno delle loro famiglie e degli allenatori che li seguono con grande dedizione.

Protagonisti della giornata sono stati non solo i risultati sportivi ma anche il successo della manifestazione organizzata dalla scuola di Piazza Casalbore. Lo spirito di squadra e la passione per lo sport manifestata da atleti, famiglie e staff, hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione e hanno meritato i complimenti da parte degli atleti e delle famiglie venuti da tutta la regione.

Il PalaSilvestri riaprirà le sue porte questo fine settimana, dove sabato 29 aprile si terrà la Prova di Qualificazione Regionale Gold Assoluti di spada e domenica 30 aprile la Prova di Qualificazione Regionale Gold di sciabola e fioretto. Gli atleti di Piazza Casalbore saranno nuovamente impegnati nelle competizioni, che si preparano ad affrontare con grande determinazione e spirito di squadra.

Scenderanno in pedana questo sabato alle ore 9:00 anche atleti paralimpici non vedenti, in una manifestazione organizzata presso la palestra del Istituto Comprensivo S.Tommaso d'Aquino, immediatamente adiacente al luogo di gara, che si sfideranno in pedana per promuovere l'integrazione sociale e sportiva sul territorio.

Complimenti di rito della presidente Teresa Russo, che sottolinea l’impegno degli atleti del Circolo di Piazza Casalbore e il grande lavoro del Maestro Carlo Gallo e del preparatore atletico Gianni De Martino. Il presidente, inoltre, ringrazia le famiglie degli atleti e tutti i partners che hanno permesso la splendida riuscita della competizione e che saranno nuovamente impegnati questo fine settimana.