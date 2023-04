Jomi Salerno, dopo la sconfitta a Bressanone testa all'ultima giornata Dalla Costa: “Vogliamo conquistare il massimo”.

Dopo la trasferta a Bressanone, valsa alla Jomi Salerno la prima sconfitta del girone di ritorno, le atlete di mister Francesco Ancona sono tornate alla Palumbo per preparare al meglio l’ultima importante sfida della regular season del campionato di serie A1 di pallamano

femminile. La battuta d’arresto contro Brixen, con la gara vinta dalle altoatesine per 36 – 33, non ha comunque condizionato la posizione di classifica della Jomi, già certa da settimane del primato in campionato.

Nei giorni che separano dell’ultimo atto della stagione regalare, le salernitane dovranno rapidamente lasciarsi alle spalle il k.o. subito lo

scorso sabato e concentrarsi, invece, sul futuro, a partire dalla gara del prossimo fine settimana quando a Salerno arriverà la Securfox

Ferrara. Saranno giorni di lavoro fondamentali per coach Ancona che, prima della conclusione del campionato, vorrà recuperare le

indisponibili del match contro Bressanone, capitan Napoletano e Rocio Squizziato su tutte. Massimo impegno, dunque, da parte della squadra che, chiamata a conquistare i due punti nell’ultima giornata del girone di ritorno, si prepara anche alla fase successiva della stagione. Occhi puntati, infatti, già ai playoff scudetto e, quindi, alle imminenti semifinali con la prima gara in programma il prossimo mercoledì 3 maggio.



“Sabato affronteremo il Ferrara, una squadra che sta lottando per ottenere la salvezza. Verranno qui molto agguerrite per portare i due

punti a casa – ha dichiarato il vice capitano della Jomi Salerno Ilaria Dalla Costa – Noi, dal canto nostro, siamo prime in classifica,

ovviamente vogliamo conquistare il massimo e aggiustare delle piccolezze che nella trasferta di Bressanone non hanno funzionato. Vogliamo

prepararci sia mentalmente che tatticamente per il prosieguo della stagione e, quindi, per l’inizio dei playoff”.