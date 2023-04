Genea Lanzara, si avvicina l'appuntamento con i play off promozione I salernitani si stanno preparando per l’appuntamento clou della stagione a Chieti dal 3 maggio.

Chiusa la stagione regolare con la vittoria del Campionato Nazionale di Serie A2 e la già acquisita promozione nel prossimo nuovo Campionato di Serie A Silver, la giovane compagine della Genea Lanzara per il terzo anno consecutivo parteciperà ai PlayOff Promozione per la massima serie.

Dopo aver dominato la stagione sin dall’ inizio della competizione, occupando la vetta della classifica per tutte le 18 giornate di campionato, i salernitani stanno preparandosi per l’appuntamento clou della stagione in scena in quel di Chieti dal prossimo 3 Maggio.

Con l’obiettivo dichiarato e già raggiunto di approdare quantomeno in Serie A Silver nella stagione ’23-‘24, sotto la guida di coach Nikola Manojlovic i rossoblu stanno lavorando – nonostante un gruppo non al completo – alla Palestra Caporale Palumbo per arrivare nella migliore condizione possibile in terra abruzzese.

Sfiorato per un soffio l’approdo nella massima serie nello scorso mese di maggio, chiudendo in vetta il proprio girone lasciandosi alle spalle il Malo e la favorita Cingoli (battuta 38-32), perdendo poi di misura contro la promossa Romagna (28-30), i salernitani ci riproveranno pur consapevoli di essere stati sorteggiati in un girone di ferro, come d’altronde in tutte e tre le partecipazioni. Sulla scia dei rossoblu, difatti, nel girone eliminatorio ci saranno l’ Eppan, Trieste (entrambe retrocesse dalla massima serie) e Molteno, compagini ben attrezzate che hanno chiuso il girone settentrionale nelle prime tre posizioni. Due i pass disponibili per l’accesso in semifinale, dove ci si giocherà poi il tutto per tutto per la promozione in massima serie.

La Genea Lanzara debutterà Mercoledì 3 Maggio alle ore 20 affrontando il Trieste, storico sodalizio con ben diciassette scudetti in bacheca, il giorno seguente alle ore 14 ci sarà la sfida con il Molteno mentre Venerdì 5 Maggio, nuovamente alle ore 20, la sfida contro il favorito alla promozione Eppan.

“Finalmente siamo arrivati a questo appuntamento cruciale della stagione – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – abbiamo lavorato duramente tutto l’anno per questo, vincendo anzitempo il campionato di Serie A2. Stiamo preparandoci al meglio delle nostre possibilità, pur non avendo a disposizione il gruppo al completo per qualche acciacco vario e anche per le assenze di Rosen Kolev, impegnato con la Nazionale Bulgara per gli IHF Men's Emerging Nations Championship, e di Daniele Munda impegnato nello Stage con la Nazionale Italiana di Beach Handball.

Sicuramente l’obiettivo principale come sempre è quello di presentare una bella pallamano, come abbiamo dimostrato in questi tre anni, credo che il gruppo sia preparato e pronto ad affrontare questo appuntamento nel migliore dei modi.

Penso che siamo stati sorteggiati in un girone davvero molto difficile, purtroppo sono capitate con noi le tre squadre provenienti dal girone settentrionale, statisticamente un girone molto più duro e con valori tecnici elevati. Dal canto nostro cercheremo di affrontare tutte le partite nel migliore dei modi, sono molto ottimista”.

Tutte le gare dei PlayOff Promozione Serie A Gold saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.