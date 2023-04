Pallamano, A1: la Jomi Salerno attende Ferrara per chiudere la regular season Sabato alle 18:30 alla Palestra Palumbo ultimo match prima dei play off Scudetto.

Ultimo atto della regular season per la Jomi Salerno. Alle 18.30 di domani, sabato 29 aprile, le prime in classifica sfideranno alla Palumbo

la Securfox Ferrara. Le salernitane, nell’ultimo match del campionato di pallamano di serie A1, scenderanno in campo per riscattare la sconfitta subita per mano del Bressanone nel precedente turno di campionato, intenzionate a ben figurare dinanzi al pubblico di casa. D’altro canto Ferrara, ottava in classifica con 18 punti conquistati dall’inizio della stagione, ha ancora la possibilità di tirarsi fuori dalla zona degli spareggi playout ed agguantare, nell’ultimo turno di campionato, l’agognata salvezza. Un finale di stagione apertissimo, dunque: se la Jomi ha matematicamente blindato il primato in classifica già nelle precedenti settimane, dieto nulla è certo, con Erice e Pontinia a 32

punti e Brixen a quota 31.

Sarà l’ultimo impegno della stagione a definire la classifica in vetta e in coda. Le salernitane vorranno, quindi, battere Ferrara e tornare alla vittoria per onorare una stagione praticamente perfetta ed arrivare così nella miglior condizione possibile ai playoff scudetto di maggio.

La gara sarà trasmessa in diretta su ElevenSports.



“Affrontiamo quest’ultima giornata di campionato che, per noi, sarà anche di preparazione alla partita di mercoledì, la gara 1 di semifinale

di playoff scudetto. Non sappiamo ancora chi sarà la nostra avversaria e quindi non pensiamo più di tanto a preparare la partita, però stiamo

lavorando in questi giorni in ottica semifinale – ha dichiarato il mister della Jomi Salerno Francesco Ancona – Abbiamo fatto dei buoni

allenamenti, stiamo provando a migliorare il nostro modo di giocare, soprattutto quello difensivo. Questa sarà una partita che ci permetterà

di provare le rotazioni sia in fase di attacco che di difesa e quindi sarà una gara molto più importante dal punto di vista del gioco che del

risultato”.