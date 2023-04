Scherma, CDM sciabola: a Seul la Gregorio sfida l'uzbeka Pliego Dalla Corea del Sud parte anche la rincorsa alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella lontana Seul, in Corea del Sud, ha preso il via il Grand Prix FiE valido come prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile. La scorsa notte sono andate in scena le qualificazioni al tabellone principale a cui è già qualificata, per diritto di ranking, la campana Rossella Gregorio. Oltre a lei saliranno in pedana Martina Criscio, Michela Battisto, Eloisa Passaro, Mariella Viale, Claudia Rotili e Rebecca Gargano. Out nell’ultimo turno Sofia Ciaraglia e Giulia Arpino. Nel primo turno preliminare si è fermata la corsa di Alessia Di Carlo.

L’obiettivo della ragazza di Salerno, che difende i colori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, è quello di iniziare bene la corsa vero la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Infatti, in corea del Sud, ci sono in palio i primi punti. I primi assalti sono in programma quando in Italia saranno le 2 di sabato 29 aprile e la Gregorio nel primo turno ad eliminazione diretta sfiderà l’uzbeka Pliego.

GRAND PRIX SCIABOLA FEMMINILE QUALIFICAZIONE – Seoul (Corea), 28 aprile 2023

Qui i risultati live

Tabellone principale da 64 (sabato)

Viale (ITA) – Marton (Hun)

Gregorio (ITA) – Pliego (Uzb)

Rotili (ITA) – Sullivan (Usa)

Gargano (ITA) – Martin Portuges (Esp)

Mormile (ITA) – Dayibekova (Uzb)

Passaro (ITA) – Choi (Kor)

Criscio (ITA) – Pusztai (Hun)

Battiston (ITA) – Kim (Usa)

Tabellone preliminare da 64

Passaro (ITA) b. Fusetti (ITA) 15-9

Viale (ITA) b. Kehli (Alg) 15-7

Rotili (ITA) b. Lee (Kor) 15-14

Gargano (ITA) b. Boudiaf (Alg) 15-12

Shchukla (Tur) b. Ciaraglia (ITA) 15-13

Mouroux (Fra) b. Arpino (ITA) 15-13

Tabellone preliminare da 128

Fusetti (ITA) b. Kimura (Jpn) 15-11

Herrera Lara (Uzb) b. Di Carlo (ITA) 15-14

Gargano (ITA) b. Kobayashi (Jpn) 15-14

Arpino (ITA) b. Sit (Hkg) 15-11

Fase a gironi

Chiara Mormile: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Claudia Rotili: 5 vittorie, una sconfitta

Eloisa Passaro: 5 vittorie, una sconfitta

Sofia Ciaraglia: 4 vittorie, due sconfitte

Mariella Viale: 4 vittorie, due sconfitte

Alessia Di Carlo: 3 vittorie, tre sconfitte

Carlotta Fusetti: 3 vittorie, tre sconfitte

Giulia Arpino: 3 vittorie, tre sconfitte

Rebecca Gargano: 2 vittorie, tre sconfitte.

Classifica (155): 68. Sofia Ciaraglia, 87. Carlotta Fusetti, 91. Giulia Arpino, 101. Alessia Di Carlo