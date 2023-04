Sei Nazioni, Italrugby femminile: Franco titolare contro il Galles Oggi alle 16:30 a Parma ultimo match del torneo 2023 per la squadra di Raineri.

Allo Stadio Lanfranchi di Parma è tutto pronto per ospitare l’ultimo match del Sei Nazioni contro il Galles oggi alle 16:30. L’obiettivo è vincere per chiudere bene un torneo che fino ad ora ha regalato solo la vittoria, sempre tra le mura amiche, contro l’Irlanda.

Titolare per il quinto match consecutivo la salernitana Giada Franco che in settimana ha parlato del momento personale e della squadra.

“Vogliamo chiudere il torneo nel migliore dei modi” ha spiegato Raineri prima della gara. “La partita in Scozia non è stata la nostra migliore prestazione e il nostro obiettivo è quello di regalare ai nostri tifosi – e a tutto il gruppo – una vittoria per confermare il buon lavoro svolto durante l’arco del torneo. L’ultima partita di Sara Barattin? Sarà una motivazione in più per centrare un risultato positivo” ha dichiarato Giovanni Raineri.

Le formazioni di Italia-Galles

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi; 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà; 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin ©; 8 Giada Franco, 7 Isabella Locatelli, 6 Sara Tounesi; 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi; 3 Lucia Gai, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris.

A disposizione: 16 Emanuela Stecca, 17 Alice Cassaghi, 18 Alessia Pilani, 19 Laura Gurioli, 20 Alissa Ranuccini, 21 Sofia Stefan, 22 Emma Stevanin, 23 Beatrice Capomaggi

Galles: 15. Courtney Keight, 14. Lisa Neumann, 13. Hannah Jones ©, 12. Lleucu George, 11. Carys Williams-Morris, 10. Elinor Snowsill, 9. Keira Bevan, 8. Sioned Harries, 7. Alex Callender, 6. Bethan Lewis, 5. Georgia Evans, 4. Abbie Fleming, 3. Sisilia Tuipulotu, 2. Kelsey Jones, 1. Gwenllian Pyrs

A disposizione: 16. Carys Phillips, 17. Caryl Thomas, 18. Cerys Hale, 19. Bryonie King, 20. Kate Williams, 21. Ffion Lewis, 22. Kerin Lake, 23. Amelia Tutt.