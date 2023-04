Pallamano, A1: la Jomi Salerno torna al successo nell’ultimo turno Ferrara battuto per 38 – 18. Ora testa alla corsa Scudetto.

La Jomi Salerno chiude la regular season con una vittoria. Nell’ultima giornata di campionato le atlete di mister Francesco Ancona riscattano la sconfitta subita per mano di Bressanone dinanzi al pubblico di casa condannando la Securfox Ferrara agli spareggi playout.



Recuperate pienamente capitan Napoletano e Rocio Squizziato, grandi assenti del precedente turno di campionato, alla Palumbo di Salerno le padrone di casa partono con le marce alte. Non è trascorso un minuto di gioco quando Ilaria Dalla Costa mette in rete il primo gol del match, seguita dopo 60 secondi da Giulia Rossomando. Ci pensano poi Ramona Manojlovic e Pina Napoletano ad indirizzare un primo tempo condotto senza alcuna difficoltà dalla Jomi Salerno. La Securfox Ferrara in campo con più motivazioni della Jomi (una vittoria avrebbe potuto garantire la salvezza senza dover passare per gli spareggi playout) non ha, però, mai messo in crisi le atlete allenate da coach Francesco Ancona.

Una Jomi imprendibile diventa l’incubo dell’ex di turno Elisa Ferrari, a difendere la porta delle ospiti: le salernitane, infatti, sono sempre

precise sottoporta e, rete dopo rete, chiudono la prima frazione avanti di 12. Mister Ancona dà spazio anche alle più giovani, in campo Giorgia Avagliano e Vittoria Cirino. Le rotazioni sono poi proseguite anche nel corso di un secondo tempo sempre più in salita per la squadra ospite. Il risultato cambia solo dopo 4 minuti dall’inizio della seconda frazione, ma è sempre la Jomi Salerno ad in rete. Con Sara Di Giugno e poi la giovane Martina Ciociano tra i pali e Stellato e Formato in campo, il match, agevole per le padrone di casa, si avvia verso l’esito pronosticato alla vigilia. La sfiducia e gli errori sottoporta condannano la Securfox Ferrara ad uno svantaggio impossibile da

recuperare. È Stellato a firmare la rete del 38 – 18 su tiro dai 7 metri.



Archiviata la regular season da prima in classifica con 39 punti conquistati, la Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo

mercoledì 3 maggio per la gara d’andata delle semifinali scudetto.



“La vittoria oggi ci voleva, soprattutto dopo l’ultima partita a Bressanone che non è stata una delle migliori, per noi era molto importante fare bene alla vigilia dei playoff. Volevamo partire bene a livello psicologico per i playoff: entrare con una vittoria significa partire con un piede a favore, andando con una sconfitta invece no. Quindi la cosa importante oggi era vincere – ha dichiarato Ramona Manojlovic – Questa è stata una stagione di alti e bassi, tra infortuni e anche il cambio alla guida tecnica, noi abbiamo sempre dato il massimo

e continueremo a farlo anche per i playoff. Ora inizia la fase più importante, saranno due settimane piene di partite, con poco tempo per

recuperare. Noi speriamo di farci trovare pronte”.





Jomi Salerno – Securfox Ferrara 38 – 18 (22 – 10)



Jomi Salerno: Stellato 2, Dalla Costa (VK) 7, Rossomando 3, Avagliano 2, Squizziato 6, Formato, Cirino 1, Di Giugno, Bajciova 4, Manojlovic 7, Napoletano (K) 4, Ciociano, Pereira, Lauretti Matos 2. All. Francesco Ancona



Securfox Ferrara: Ferrari, Ferrara 3, Pavanini, Manfredini (VK) 2, Tanic 1, Janni, Vitale, Lo Biundo 1, Marrochi 3, Angelini, Ottani, Sormaz 1, Soglietti (K) 5, Petrova 2. All. Carlos Britos



Arbitri: Simone, Monitillo