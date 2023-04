Pallamano, A1: la Jomi Salerno dà il via alla corsa Scudetto Mercoledì iniziano i play off, semifinale con la Cassa Rurale Pontinia.

Chiusa la fase regolare del campionato con 39 punti e prima in classifica, la Jomi Salerno si prepara a vivere la delicatissima fase

dei playoff scudetto. Sarà la Cassa Rurale Pontinia l’avversaria da battere in semifinale per poter poi accedere alla finale e centrare il

più importante obiettivo della stagione. La Jomi Salerno arriva agli spareggi scudetto dopo aver ottenuto la vittoria nella partita di questo

sabato sulla Securfox Ferrara, con la gara della Palumbo chiusa avanti di 20 con il risultato di 38 – 18.

L’ultima giornata di campionato è servita a definire, poi, le situazioni in testa e in coda nella classifica del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Con la vittoria esterna del Cassano Magnago sul Pontinia, le laziali, scivolate in quarta posizione, sfideranno così le salernitane. Mentre Erice, secondo in classifica e reduce dalla vittoria ottenuta in casa del Cellini Padova, si contenderà l’accesso alle finali scudetto con Brixen che sabato ha trovato il successo in trasferta a Prato per 23 – 42. Le semifinali scudetto saranno trasmesse in diretta su ElevenSports.



Questo il programma delle semifinali:

Giornata 1 Andata:

Mercoledì 3 maggio ore 18.30 Cassa Rurale Pontinia – Jomi Salerno

Mercoledì 3 maggio ore 19.30 Brixen Sudtirol – AC Life Style Erice



Giornata 2 Ritorno:

Sabato 6 maggio ore 18.00 AC Life Style Erice – Brixen Sudtirol

Sabato 6 maggio ore 18.30 Jomi Salerno – Cassa Rurale Pontinia



(Eventuale) Giornata 3:

Domenica 7 maggio ore 18.00 AC Life Style Erice – Brixen Sudtirol

Domenica 7 maggio ore 18.30 Jomi Salerno – Cassa Rurale Pontinia