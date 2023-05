Scherma, CDM sciabola: Gregorio lontana dal podio nella tappa di Seul In Corea del Sud la salernitana è stata eliminata al secondo turno dalla padrona di casa Jeon.

La prima tappa verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi è andata in scena a Seul in Corea del Sud. La Coppa del Mondo di sciabola femminile prevedeva l’appuntamento col Grand Prix FIE che non ha regalato grosse gioie alla compagine femminile italiana.

La migliore è stata Eloisa Passaro che si è fermata ai quarti di finale. Eliminazione precoce, invece per la salernitana Rossella Gregorio. Dopo il convincente esordio contro l’uzbeka Pliego, battuta 15-8, la portacolori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri ha incontrato la coreana Jeon. Assalto difficile che ha premiato l’asiatica brava ad imposti per 15-12 fermando la corsa della ragazza campana che si è dovuta accontentare solo di un diciottesimo posto. Meglio di lei, oltre ad Elisa Passaro, solo Michela Battiston che ha terminato la sua gara in decima posizione. La tappa è stata vinta da Theodora Gkountoura in finale su Sara Balzer.

GRAND PRIX SCIABOLA FEMMINILE – Seoul (Corea), 29 aprile 2023

Quarti di finale

Emura (Jpn) b. Passaro (ITA) 15-9

Gkountoura (Gre) – Bashta (Aze) 15-12

Balzer (Fra) b. Martin-Portuges (Esp) 15-10

Kharlan (Ukr) b. Marton (Hun) 15-7.

Tabellone da 16

Passaro (ITA) b. Pusztai (Hun) 15-13

Emura (Jpn) b. Battiston (ITA) 15-7

Tabellone da 32

Jeon (Kor) b. Gregorio (ITA) 15-12

Martin Portuges (Esp) b. Rotili (ITA) 15-9

Gkountoura (Gre) b. Mormile (ITA) 15-11

Passaro (ITA) b. Navarro (Esp) 15-14

Battiston (ITA) b. Nazlymov (Usa) 15-12

Tabellone principale da 64

Marton (Hun) b. Viale (ITA) 15-4

Gregorio (ITA) b. Pliego (Uzb) 15-8

Rotili (ITA) b. Sullivan (Usa) 15-11

Martin Portuges (Esp) b. Gargano (ITA) 15-11

Mormile (ITA) b. Dayibekova (Uzb) 15-13

Passaro (ITA) b. Choi (Kor) 15-13

Pusztai (Hun) b. Criscio (ITA) 15-13

Battiston (ITA) b. Kim (Usa) 15-9

Classifica (155): 1. Theodora Gkountoura (Gre), 2. Sara Balzer (Fra), 3. Misaki Emura (Jpn), 3. Olga Kharlan (Ukr), 8. Eloisa Passaro (ITA).

Le altre italiane: 10^ Michela Battiston, 18^ Rossella Gregorio, 23^ Chiara Mormile, 27^ Claudia Rotili, 34^ Martina Criscio, 52^ Mariella Viale, 62^ Rebecca Gargano.

Foto: Federscherma