Pallamano, playoff scudetto: la Jomi Salerno domani in campo con Pontinia Capitan Napoletano: “Giocheremo per vincere”.

Semifinali playoff scudetto praticamente alle porte, attesa conclusa per la Jomi Salerno domani, mercoledì 3 maggio alle ore 18.00, in campo al PalaSport Marica Bianchi di Pontinia. La prima delle gare che dovranno decidere le squadre che si contenderanno il titolo la prossima settimana, vedrà contrapposte le salernitane di mister Francesco Ancona e le laziali di Nasta e Laera. La Jomi Salerno è reduce dalla vittoria ottenuta sulla Securfox Ferrara nella gara valida per l’11esima giornata di ritorno della regular season e approda alle semifinali scudetto da prima in classifica con 39 punti.

Diversa la condizione della Cassa Rurale Pontinia che, con due sconfitte negli ultimi due turni di campionato, quella in trasferta contro la Casalgrande Padana e quella casalinga con il Cassano Magnago, ha chiuso la prima fase del campionato da quarta in classifica con 32 punti conquistati. Le due squadre nel corso della stagione si sono a lungo contese il primo posto in classifica, inizialmente occupato dalle salernitane, poi agguantato dal Pontinia e, quindi, nuovamente conquistato dalla Jomi Salerno che, nel girone di ritorno, ha subito un’unica sconfitta, quella della penultima giornata sul campo del Bressanone. Una vittoria per parte: questo il bilancio dei precedenti in campionato tra le formazioni che domani si affronteranno ancora una volta in campo. All’andata, nel mese di novembre, in terra laziale, furono le padrone di casa ad imporsi per 27 -25, risultato a cui la Jomi Salerno rispose nella gara di ritorno, alla Palumbo lo scorso 25 marzo, battendo Pontinia per 29 – 25. Prive di Rizo Gomez che non potrà prendere parte alla fase conclusiva della stagione, le atlete della Jomi Salerno sono motivate e determinate a battere Pontinia per accedere, così, alla finale. La gara sarà trasmessa in diretta su ElevenSports.



“Finalmente siamo arrivati alla parte conclusiva di questo campionato, ora non possiamo permetterci passi falsi perché o dentro o fuori e noi sicuramente vogliamo restare dentro. Abbiamo lavorato duro durante tutto l'anno per arrivare nel migliore dei modi a questa parte conclusiva, purtroppo non arriviamo con la rosa al completo perché Rizo Gomez non potrà disputare questa parte finale del campionato, ma questo non ci impedisce di sognare e di lottare. Durante il campionato abbiamo avuto alti e bassi, ma ora siamo tutti proiettate, determinate e concentrate per fare bene fino alla fine – ha dichiarato il capitano della Jomi Salerno Pina Napoletano –. Queste partite sono partite che vengono giocate sempre con un spirito diverso, l'atmosfera è diversa e l'adrenalina è tanta. Io di semifinali e di finali ne ho giocate tante, ma ognuna ha un sapore diverso e soprattutto per me è come se giocassi sempre la prima finale. C'è tanta voglia di fare bene, tutte le ragazze della squadra vogliono arrivare fino in fondo e faremo del nostro meglio. Pontinia è un avversario di tutto rispetto, ero sicura dall'inizio del campionato che sarebbe arrivata a questo punto e domani ci ritroveremo sul campo nuovamente da avversarie. Questo non ci destabilizza, noi non preferiamo un avversario piuttosto che un altro, noi giocheremo le semifinali per vincerle ed arrivare in finale".