Hockey pista: Impresa della Roller Salerno, vittoria salvezza contro Sarzana Giudice: "Dovevamo vincere per metterci al sicuro, abbiamo fatto un passo importante".

La Campolongo Hospital Roller Salerno centra la seconda vittoria consecutiva e vede vicinissimo il traguardo della salvezza. La squadra cara al presidente Gianfranco Camisa espugna 6-3 l'ostica pista del Sarzana, conquistando un'autentica impresa. Una prova di squadra importante per i ragazzi di Massimo Giudice che, nonostante l'ingenuità commessa da Fontan Alfani (espulso nel finale), riescono a portare a casa tre punti d'oro in chiave salvezza. A tre giornate dalla fine, infatti, i salernitani hanno 16 punti, otto in più rispetto al fanalino di coda Grosseto.

Il test in Liguria conferma il processo di crescita dei salernitani che, nel primo tempo, sbloccano il risultato con un tiro diretto di Fontan Alfani. Ungari pareggia i conti a cinque dalla fine; Giuseppe Giudice trova il vantaggio per i salernitani, prima del 2-2 di Tognacca e del gol del 3-2 di Fontan Alfani che ad un minuto dalla fine consente alla Roller di chiudere avanti i primi 25' di gioco.

Nella ripresa è ancora l'italo argentino ad andare a segno per il gol del momentaneo 4-2. Sarzana torna a farsi sotto a 13' dalla fine con un rigore trasformato da Ungari. Poi Fontan Alfani commette una clamorosa ingenuità per un giocatore della sua esperienza: il cartellino rosso ricevuto, infatti, costringe la Roller Salerno a difendere con l'uomo in meno per sei minuti nel corso dei quali, però, la squadra di Giudice tiene bene, riuscendo a trovare la via del gol con due tiri diretti di Esposito che fissa il risultato sul 6-3 finale. «Dovevamo vincere per metterci al sicuro, con questa vittoria abbiamo fatto un passo in avanti importante per la salvezza – ha commentato Massimo Giudice -. I ragazzi si sono sacrificati dal primo all'ultimo minuto, riuscendo a tenere bene anche con l'uomo in meno. Bene così».