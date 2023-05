Pallanuoto, A1: iniziano i play out per la Check-up Rari Nantes Salerno Malinconico: "Abbiamo preparato questo appuntamento nel modo giusto".

Il grande giorno è arrivato. Per la Check-up Rari Nantes Salerno iniziano i play out. Questa sera alle 20:30 presso la Piscina Carmen Longo di Bologna andrà in scena gara uno contro la De Akker Team Bologna.

I precedenti non sorridono alla squadra del neo tecnico Luca Malinconico, gli emiliani hanno vinto entrambe le sfide giocate. In più Bologna avrà a favore il fattore campo giocando tra le mura amiche sia gara uno che eventuale gara tre

“Finalmente si torna in vasca. oAbbiamo preparato questo appuntamento nel modo giusto e siamo pronti ad onorare al meglio i nostri colri” ha spiegato coach Malinconico. “C'è massimo rispetto nei confronti della De Akker che ci ha già battuti due volte in campionato e che avrà il vantaggio di giocare la prima ed eventuale terza in casa. Noi ad ogni modo siamo consapevoli delle nostre capacità ed abbiamo voglia di andarcela a giocare”.

Dopo gara uno l’appuntamento è per sabato 6 maggio alle 18:30 alla Piscina Comunale Simone Vitale per gara due, mentre eventuale gara tre si disputerà a Bologna martedì 9 maggio alle 20:30