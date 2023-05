Playoff Scudetto. Gara 2 di semifinale, alla Palumbo in campo Jomi e Pontinia Dalla Costa: “Vogliamo il sostegno dei nostri tifosi”.

Sarà gara 2 di semifinale playoff a stabilire chi tra Jomi Salerno e Pontinia proseguirà nel cammino per raggiungere l’obiettivo finale della

stagione. Poco tempo per rifiatare dopo il primo impegno delle semifinali e domani, sabato 6 maggio alle ore 18.30, le salernitane saranno nuovamente in campo. La gara di mercoledì al PalaSport Marica Bianchi di Pontinia ha lasciato i giochi apertissimi: con il match di

domani alla Palumbo che, dopo il pareggio per 26 – 26, sarà partita vera, da dentro o fuori. Conterà vincere, dunque, per onorare un

campionato quasi perfetto e chiuso da prime in classifica per le atlete di Francesco Ancona. Recuperate per quanto possibile le energie spese in una gara in cui pochissime sono state le rotazioni, a causa delle condizioni non ottimali di alcune delle atlete, su tutte il capitano

Pina Napoletano, per Mister Francesco Ancona anche la sfida della Palumbo si presenta impegnativa. La coperta è ancora corta, ma le

salernitane sono pronte a sfidare le laziali tra le mura amiche, in una gara in cui servirà il pubblico delle grandi occasioni per spingere la

Jomi Salerno all’obiettivo di giornata. Una semifinale, dunque, che ha già il sapore di una finale. La gara sarà trasmessa in diretta su ElevenSports.



“Domani per noi sarà una finale, in quanto vincendo potremo approdare alla vera e propria finale. È una partita secca visto il risultato

dell’andata con il pareggio a Pontinia. Abbiamo avuto soltanto due allenamenti, quindi poco tempo per riprendere fiato e aggiustare le cose che non sono andate più nel secondo tempo che nel primo tempo della gara di mercoledì a Pontinia. Abbiamo avuto dei momenti di blackout, abbiamo forse spinto troppo in velocità perdendo, quindi, palle e sbagliato tiri. In questi momenti delle partite dobbiamo essere più calme e più concentrate per fare degli attacchi lunghi ed arrivare al gol. Questo è mancato, un po’ di lucidità nei momenti cruciali della partita - ha dichiarato il vicecapitano della Jomi Salerno Ilaria Dalla Costa - La motivazione è altissima, per noi domani è una finale: o dentro o fuori.

Faccio un invito a tutti i nostri tifosi di venire domani alla Palestra Palumbo a sostenerci come tutti gli altri anni. Sarete il nostro ottavo uomo in campo ed è importantissimo per noi che veniate a sostenerci”.