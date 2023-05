Hockey pista, Roller Salerno: sconfitta indolore con Giovinazzo e salvezza Giudice: "Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra”.

Con due giornate di anticipo la Campolongo Hospital Roller Salerno conquista la permanenza nel campionato di serie A2 di hockey su pista. Nonostante la sconfitta casalinga contro la capolista Giovinazzo (1-3), i ragazzi di Massimo Giudice possono far festa per aver raggiunto con sudore e sacrificio un risultato preziosissimo. Un traguardo che, in virtù del pareggio del Grosseto, era arrivato ancor prima di scendere in pista. Ma i salernitani, privi dello squalificato Fontan Alfani, hanno disputato una grandissima prestazione di squadra, tenendo testa alla formazione pugliese che è ad un passo dal ritorno in serie A1. Con un’ottima organizzazione difensiva e un proficuo possesso palla e uscita dal pressing, la Roller Salerno è arrivata spesso alla conclusione, trovando però sulla sua strada un Dangelico super. Il portiere del Giovinazzo ha sbarrato la strada ai salernitani, respingendo anche tre punizioni di prima ed un rigore. A decidere l'incontro è stato l'argentino Mura, autore di una splendida tripletta che ha mandato in estasi il pubblico arrivato dalla Puglia. Stupendo anche il gol messo a segno da Giuseppe Giudice che ha trovato l'angolino con una gran botta dalla distanza. Ottima anche la prova di Melillo, portiere salernitano che ha respinto diverse occasioni create dal Giovinazzo.

Nel primo tempo la gara si è innervosita proprio dopo l’espulsione di Mura per gioco violento. Un episodio che ha provocato un battibecco tra i due allenatori, entrambi espulsi dall'arbitro che, dopo aver sentito il botta e risposta tra le panchine, ha mostrato il rosso sia a Giudice che a Marzella.

“Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra”, ha commentato il capitano della Roller Salerno, Giuseppe Giudice. “Eravamo privi di Fontan Alfani e per noi non era affatto semplice. Ma abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, disputando una prestazione di orgoglio e qualità. Festeggiamo nel migliore dei modi il nostro traguardo stagionale che era la salvezza”.

Ora la Ch Roller Salerno affronterà Camaiore in trasferta e Castiglione in casa.