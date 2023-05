Jomi Salerno, testa alle finali. Sarà Erice la squadra da battere Mercoledì gara uno, la squadra di Margarida Conte ha eliminato Brixen.

Archiviate le semifinali scudetto con la vittoria in gara 2 alla Palumbo di Salerno per il risultato di 31 – 23 sul Pontinia, la Jomi si prepara

ora a vivere le emozionanti e delicati gare finali dei playoff scudetto. Sarà l’AC Life Style Erice l’avversaria da batter per poter raggiungere

il principale obiettivo della stagione. Conquistata l’undicesima finale scudetto della propria storia, le atlete allenate da Francesco Ancona

avranno pochi giorni a disposizione per preparare la trasferta di Erice. In semifinale, le siciliane di Margarida Conte hanno battuto Brixen in

trasferta, archiviando gara 1 per il risultato di 32 – 37, sono uscite sconfitte di misure in gara 2 al PalaCardella per 31 – 30 e, infine,

festeggiato, sempre in casa, la vittoria che ha dato accesso alle finali per 33 – 32. Primo impegno per le due formazioni il prossimo mercoledì

10 maggio, con Erice e Jomi che scenderanno in campo al PalaCardella alle ore 18.30.

Le finali scudetto saranno trasmesse su Sky Sport Arena e ElevenSports.



Questo il programma delle finali:

Gara 1:

Mercoledì 10 maggio ore 18.30 AC Life Style Erice – Jomi Salerno



Gara 2:

Domenica 14 maggio ore 20.30 Jomi Salerno – AC Life Style Erice



Gara 3:

Martedì 16 maggio ore 18.30 Jomi Salerno – AC Life Style Erice