Giro d'Italia, Atripalda-Salerno: cane provoca la caduta del campione Evenepoel E' accaduto a Venticano, in provincia di Avellino

Ha regalato subito un colpo di scena la quinta tappa del Giro d'Italia, partita da Atripalda e in arrivo a Salerno. A 151 chilometri dal traguardo (la tappa è di 175 chilometri), mentre la corsa rosa era in transito nel comune di Venticano, si è verificata una caduta di gruppo a causa di un...cane. L'animale di piccola taglia è sfuggito al contollo del suo padrone ed è finito in strada, provocando la caduta di diversi ciclisti. Coinvolto anche Remco Evenepoel, prima maglia rosa del Giro 2023 e campione del mondo. Il belga è rimasto a terra per qualche minuto, lamentando dolori alla gamba. Dopo essere stato soccorso dall'ammiraglia, si è rialzato ed ha ripreso la corsa con una nuova bicicletta. Ad attenderlo anche i compagni di squadra che ne hanno agevolato il rientro in gruppo. Inquadrato dalle telecamere, Evenepoel ha sollevato il pollice, come a voler rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

L'incidente avvenuto in provincia di Avellino ha ricordato un precedente, sempre collegato al passaggio del Giro d'Italia in Campania. Era il 1997 quando Marco Pantani cadde sul Valico di Chiunzi in seguito all'attraversamento della carreggiata da parte di un gatto. Il "Pirata", visibilmente dolorante, riuscì ad arrivare comunque al traguardo di Cava de' Tirreni ma poi fu costretto a ritirarsi dalla corsa rosa nella quale avrebbe, poi, trionfato un anno dopo.