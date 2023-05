Club Scherma Salerno, Giuseppe Di Martino si conferma Campione d’Italia Altre tre fiorettiste salernitane tra le “top 8” nei Tricolori di Riccione.

Giuseppe Di Martino è campione d'Italia e altre tre fiorettiste del Club Scherma Salerno hanno conquistato un posto tra le “top 8” delle classifiche nazionali Under 14. È stata un’edizione speciale la 59^ del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione per i fiorettisti salernitani.

In trionfo, nella categoria Allievi di fioretto, Giuseppe Di Martino. Secondo titolo italiano consecutivo per il portacolori Club Scherma Salerno che sulle pedane romagnole ha bissato così la vittoria dello scorso anno tra i Ragazzi, con una dedica del cuore “a mio nonno che tifa per me da lassù, oltre che a tutta la mia famiglia, allo staff tecnico e ai miei compagni di società”. L’allievo del maestro Marco Autuori ha messo il sigillo sul suo successo imponendosi in finale su Tommaso Rovaris del Bresciascherma con il punteggio di 15-7. In semifinale Di Martino aveva superato Marco Bertossi dell’Udinese Scherma (terzo classificato, pari merito con Giovanni Pierucci del Fides Livorno), chiudendo così una stagione magica, che l’ha visto primeggiare anche nella classifica finale del Gran Prix Kinder Joy of Moving (grazie al successo nella tappa di Verona e al terzo posto di Ancona).

Tra le migliori otto d’Italia, e a piedi del podio, hanno chiuso le rispettive gare altre tre portacolori del Club Scherma Salerno: Elisa Gaudino, 7^ nella categoria Bambine (classe 2012) e rimasta ad una sola stoccata dalla “zona medaglie”, Sirya Bernadette Lambiase, 6^ tra le Giovanissime (2011) e Anna Marie Maisto, anche lei 7^ nella prova delle Ragazze (2010). Piazzamento tra i “top 16”, inoltre, per Andrea Pianese tra i Giovanissimi e Karol Rispoli tra le Giovanissime.

Ottimi riscontri, però, sono arrivati anche da tutti gli altri fiorettisti salernitani in pedana nei Tricolori Under 14 di Riccione: Martin Coppola, Nicola Cuomo, Lorenzo Tina, Luca Giordano, Maurizio Silvestri, Edoardo Di Giacomo, Emma Cuffaro, Mattia Tedesco, Mario Malangone, Andrea Cammarota e Martina Funari.

Così il maestro Marco Autuori: “È stata una spedizione bellissima, che premia il lavoro svolto dai nostri ragazzi con tutto lo staff tecnico che ho l’onore di guidare, composto da Stefano Apolito, Francesco Lauro Izzo, Luca Bottiglieri e Valentina Iemma. Spicca, ovviamente, il meritatissimo successo di Giuseppe, campione d’Italia che non è mai sceso dal podio nelle gare nazionali in questi anni. Nessuno nella storia del Club Scherma Salerno ha fatto tanto a livello Under 14, ma straordinari sono anche gli altri piazzamenti di Sirya, Anna Marie ed Elisa approdate tra le migliori otto. Gioiamo per questi risultati e continuiamo il nostro lavoro per portare sempre più in alto il fioretto salernitano”.