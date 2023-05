Gara 2 è della Diesel Tecnica Sala Consilina: 1-1 con Cassino nel play-in Basket, Serie B: venerdì sarà gara 3 al Centro Sportivo Meridionale

Vittoria preziosa per la Diesel Tecnica Sala Consilina. Successo in gara 2 contro la BPC Virtus Cassino con il risultato di 61-70 e arriva l'1-1 nel play-in che vale l'accesso alla Serie B Nazionale 2023/2024. Venerdì, con palla a due alle 20, al Centro Sportivo Meridionale, Sala Consilina ospiterà i ciociari per gara 3.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Play-in Ammissione Serie B Nazionale - Gara 2

BPC Virtus Cassino - Diesel Tecnica Sala Consilina 61-70

Parziali: 16-20, 13-16, 12-20, 20-14)

Cassino: Kekovic 16 (4/6, 1/4), Cepic 14 (3/3, 2/4), Brigato 11 (3/6, 1/4), Gay 5 (1/3, 1/11), Milosevic 5 (1/6, 0/1), Teghini 4 (2/3, 0/2), De Leone 4 (2/3, 0/0), Gambelli 2 (1/1, 0/0), Frizzarin (0/1, 0/1), Truglio (0/1, 0/0), Pontone, Petronella

Sala Consilina: Lurini 13 (2/5, 1/2), Giunta 13 (5/8, 0/0), Misolic 11 (5/6, 0/1), Erkmaa 10 (4/6, 0/5), Klacar 10 (1/3, 2/5), Divac 5 (1/4, 1/3), Anaekwe 4 (2/2, 0/0), Cimminella 4 (2/4, 0/1), Caloia, Miljkovic, Grottola

Foto: pagina ufficiale Facebook Diesel Tecnica Sala Consilina