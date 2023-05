Calcio giovanile: nel Salernitano torna il torneo "Insieme per lo sport" L'evento vedrà la partecipazione di numerosi club calcistici campani

Il calcio giovanile torna ad essere protagonista in provincia di Salerno. Dal prossimo 5 giugno e per circa due settimane si svolgerà il torneo “Insieme per lo sport”, evento organizzato dalla Salernum Baronissi 2008 e dal responsabile Mario Avallone. La kermesse vedrà la partecipazione di numerosi club campani: Salernitana, Benevento, Casertana, Nocerina, Cavese, Paganese, Pontecagnano e Gelbison.

I primi cinque giorni del torneo saranno dedicati alla categoria Under 16 e le sfide si disputeranno al campo “Volpe” di Salerno. La seconda parte, invece, vedrà protagonisti i piccoli calciatori della categoria Esordienti che, dal 12 giugno, si affronteranno allo stadio comunale “Nuova Primavera” di Bellizzi; il 16 giugno, infine, spazio alla categoria Pulcini, con le partite in programma al centro DM Erminio di Bellizzi.

Ogni sezione del torneo sarà dedicata a personaggi legati al mondo dello sport. Il trofeo della categoria Under 16 porta il nome dell’imprenditore Mario La Marca; quello della categoria Esordienti al celebre talent scout e mister Alberto Massa, mentre il premio della categoria Pulcini sarà intitolato allo storico funzionario del Comune di Salerno, Paolo Donatantonio.