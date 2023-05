Hockey pista, Roller Salerno: vittoria da urlo contro Castiglione Impresa dei campani che hanno superato la seconda forza del campionato.

La Campolongo Hospital Roller Salerno chiude con il botto il campionato di serie A2. Nell'ultima gara della stagione la squadra cara al presidente Gianfranco Camisa batte 3-2 il Castiglione, seconda forza del campionato. Tre punti che consentono ai campani di chiudere il campionato a quota 19 punti, davanti a Follonica e Grosseto. Al “Palatulimieri” le due squadre giocano una partita avvincente, ricca di emozioni ma caratterizzata anche da tanti errori sotto porta. Ad aprire le danze dopo quattro minuti di gioco ci pensa Giuseppe Giudice, abile a spingere in rete un assist di Esposito. La partita è bella e le due squadre non si risparmiano, costringendo agli straordinari i portieri. A due dalla sirena del primo tempo arriva il pari di Guarguaglini che, anche grazie ad una deviazione di Giudice, riesce a battere Marrazzo.

Nel secondo tempo è ancora il numero 9 del Castiglione a trovare il gol, deviando alle spalle di Melillo un tiro dalla distanza di Montauti. La Roller Salerno non si disunisce e costruisce diverse occasioni per il pari che arriva a 3 minuti dal termine con un eurogol di Fontan Alfani. Sul 2-2 entrambe le squadre provano a vincerla: Salerno fallisce due occasioni sotto porta, Melillo sbarra la strada agli ospiti. L'episodio chiave arriva a 14 secondi dalla sirena: l'arbitro concede un rigore alla Roller Salerno che viene trasformato con freddezza dal capitano Giuseppe Giudice. È il gol che chiude i conti e che regala una vittoria di prestigio alla squadra di Massimo Giudice (squalificato e sostituito in panchina da Alfonso Rotolo). “È stata una partita combattuta ma bella”, commenta a fine gara Juan Fontan Alfani, attaccante che con 28 reti in stagione è il quinto miglior marcatore della serie A2. “Ci tenevamo a chiudere bene questa stagione per regalare una gioia alla società e ai tifosi. Sono felice di aver dato il mio contributo per questa grande salvezza”.