"Ginnastica sotto i Templi", si parte giovedì 1 giugno Paestum e Agropoli saranno le meravigliose cornici di un evento sportivo unico nel suo genere.

Le splendide città di Paestum e Agropoli saranno le meravigliose cornici di un evento sportivo unico nel suo genere: “Ginnastica sotto i Templi”! Un’occasione irrinunciabile per conciliare passione, cultura e divertimento.

Gareggiare ed esibirsi ad un passo da uno dei più grandi parchi archeologici a livello mondiale, tra gli spettacolari templi di Paestum, Porta Sirena, il borgo antico di Agropoli, il Castello Angioino Aragonese, gli Appennini e la splendida Costiera Cilentana da una prospettiva completamente diversa.

Due gli impianti scelti da Lega Ginnastica: la Palestra Olimpia di Paestum, che ospiterà ginnastica ritmica, parkour e sport per tutti ed il PalaGreen di Agropoli, dove andrà in scena tutta la sezione di ginnastica artistica maschile e femminile.

L’evento sportivo/culturale in questione, organizzato da Lega Ginnastica in collaborazione con l’ASD Ginnastica Salerno e strutturato in diverse giornate (dal 1 al 4 Giugno), ospiterà la Finale Nazionale del Campionato LegaGym di Ginnastica Artistica, il Campionato Nazionale LegaGym di Ginnastica Ritmica, dimostrazioni di Volteggio a cavallo, esibizioni di Parkour ed attività motorie e sportive adattate per atleti con disabilità al fine di promuovere l’attività sportiva come mezzo di integrazione, lo “sport per tutti” e i valori di solidarietà, inclusione e coesione sociale.

Proprio per l’elevata valenza sportiva, culturale e sociale del progetto, la manifestazione è patrocinata dai Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum. I partecipanti, provenienti da diverse Regioni italiane, avranno la possibilità di competere per il proprio sport e nel tempo libero di scoprire le bellezze del nostro territorio grazie ad un pacchetto turistico ad hoc.

È un evento a cui si prevede parteciperanno oltre 1000 atleti (in aggiunta ai quali vanno considerati tecnici e ufficiali di gara, accompagnatori, familiari e spettatori) e che ospiterà testimonial di rilievo nel mondo della ginnastica come Elisa Meneghini (Olimpionica ginnastica artistica).

La cerimonia di apertura della manifestazione si terrà a Paestum il giorno 1 Giugno 2023 alle ore 15.00. La sfilata partirà nei pressi del “Bar Anna” in via Magna Graecia, 84047, Paestum (SA) e proseguirà per tutta via Magna Graecia, terminando in Villa Salati, proprio di fronte al suggestivo Tempio di Nettuno, dove vi sarà la dichiarazione ufficiale di apertura delle competizioni.