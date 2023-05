Genea Lanzara, mercoledì al via le Finals Under 20 Si gioca a "La Casa della Pallamano" di Chieti per lo Scudetto.

Archiviati gli appuntamenti con la compagine Senior – se così si può definire considerata la bassa età media del gruppo – proseguono le attività in casa Genea Lanzara inerentemente a tutte le categorie del settore giovanile.

Mercoledì 31 Maggio, però, prenderà il via l’appuntamento probabilmente più atteso ed importante della stagione, ovvero le Finals Under 20, dove si sfideranno le otto migliori compagini dello stivale. Già questo è un gran bel successo per la compagine cara al Presidente Domenico Sica, da quattro anni a questa parte puntualmente presente alle Finali Nazionali; il sodalizio rossoblu, tuttavia, proviene dalla storica medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno e, in questa stagione, da una striscia vincente di dieci successi su altrettante gare nelle fasi eliminatorie, dunque le aspettative e la voglia di far bene sono davvero alte.

La Final Eight Under 20 si svolgerà in terra abruzzese – tra Chieti, Pescara e Montesilvano – dal 31 Maggio al 4 Giugno, con la Genea Lanzara che esordirà ne “ La Casa della Pallamano” di Chieti Mercoledì alle ore 18 contro Monteprandone, poi le sfide nei giorni successivi contro Pressano (vicecampione d’ Italia in carica) e Cassano Magnago (campione d’Italia in carica) nei giorni seguenti. Le prime due classificate del raggruppamento accederanno, poi, alle semifinali.

Insomma, all’ orizzonte per i salernitani c’è un’esperienza unica, formativa, dove si punterà a fare bene e, perché no, migliorare il risultato ottenuto nella passata stagione.

I salernitani arrivano all’ appuntamento da imbattuti e, seppur con qualche assenza soprattutto nella fase di preparazione alle Finals, venderanno cara la pelle per ottenere il miglior risultato possibile.

“Dopo l’esperienza nei PlayOff Promozione per la Serie A Gold, arriva per i miei ragazzi un altro affascinante appuntamento della stagione. Ci stiamo allenando bene – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – pur non avendo il gruppo al completo sono molto fiducioso. Ci presentiamo alle Finals da imbattuti, i ragazzi hanno davvero ben figurato nelle varie fasi della competizione ma, giunti alla Final Eight, può accadere di tutto. Si gioca ogni giorno, non c’è possibilità di recupero ed in ogni gara bisogna dare il massimo. Ritengo, difatti, che tutte e otto le squadre partecipanti siano di alto livello, giustamente ognuna di queste vuole essere protagonista: insomma, sarà molto difficile. La maggior parte di questo gruppo viene dal brillante percorso in Serie A2 ed anche dalla conquista della medaglia di bronzo nella passata stagione: l’augurio è quello di migliorarsi e, come sempre, di mostrare una bella pallamano”.

Tutte le partite che si svolgeranno sul campo centrale de «La Casa della Pallamano» di Chieti saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball. Su federhandball.it, sarà inoltre attivo il live ticker da tutti i campi e la copertura dell’evento sarà totale attraverso i canali digitali della Federazione su Instagram (@federazioneitalianahandball) e su Facebook.