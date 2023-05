Genea Lanzara a Chieti per le Finals Under 20: Mendo: "Le motivazioni sono alte" "Dobbiamo arrivare all’ appuntamento carichi al massimo, preparati a tutto e non mollare mai".

E’ arrivato il momento clou della stagione. Conquistata la promozione in Serie A Silver ’23 –’24, i salernitani sono proiettati alle Finali Nazionali Under 20, dove si sfideranno le otto migliori compagini d’ Italia dal 31 Maggio al 4 Giugno in terra abruzzese tra Chieti, Pescara e Montesilvano.

La Genea Lanzara, reduce dalla storica medaglia di bronzo conquistata nella scorsa stagione, cercherà senza dubbio di ben figurare ed arrivare il più in alto possibile, i valori tecnici di tutte le squadre sono davvero alti dunque non sarà affatto facile.

Per i salernitani l’ esordio è previsto per Mercoledì alle ore 18 contro Monteprandone, poi le sfide nei giorni successivi contro Pressano (vicecampione d’ Italia in carica) e Cassano Magnago (campione d’Italia in carica) rispettivamente l’ 1 ed il 2 Giugno. Tra Sabato e Domenica, invece, le gare decisive per stilare la classifica finale.

“Ci aspetta la Final Eight Under 20 e siamo davvero carichi e al contempo emozionati – dichiara Alex Mendo, terzino della Genea Lanzara – arriviamo da imbattuti ma a mio parere questo significa tutto come significa niente, questa fase conclusiva rappresenta una competizione a parte, dunque è impossibile fare pronostici. Le motivazioni sono alte per tutti, si può vincere una finale così come inciampare in qualsiasi gara poiché poco concentrati. Dobbiamo arrivare all’ appuntamento carichi al massimo, preparati a tutto, non mollare mai e tutti questi fattori a mio avviso ci consentiranno di goderci al meglio queste Finals.

Il girone è molto duro. Conosciamo il Monteprandone, con cui abbiamo vinto nella fase eliminatoria a Conversano, mentre non abbiamo avuto modo di confrontarci con Pressano e Cassano, compagini molto forti e che lo scorso anno rispettivamente sul secondo e primo gradino del podio. Insomma, non si può sottovalutare nessuno. Lo scorso anno i miei compagni di squadra hanno ottenuto un risultato davvero importante conquistando la medaglia di bronzo, io non c’ero ma mi piacerebbe vivere un’emozione del genere quest’anno e, perché no, anche ottenere qualcosa di più”.

Tutte le partite che si svolgeranno sul campo centrale de «La Casa della Pallamano» di Chieti saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball. Su federhandball.it, sarà inoltre attivo il live ticker da tutti i campi e la copertura dell’evento sarà totale attraverso i canali digitali della Federazione su Instagram (@federazioneitalianahandball) e su Facebook.