Rari Nantes Nuoto Salerno, saluta lo spagnolo Macarro L'iberico proseguirà la sua carriera in Spagna proiettandosi sull’impegno con la nazionale.

L’attaccante spagnolo classe 1994 nativo di Madrid, approdato alla Rari Nantes Nuoto Salerno per la stagione 2022/2023 proseguirà la sua carriera in Spagna, proiettandosi sull’impegno con la nazionale spagnola. Alberto ha contribuito al raggiungimento di un grande risultato ed è con grande gratitudine che annunciamo questo addio. Quello di oggi è solo un arrivederci, poiché siamo sicuri che le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro.

“È stata una stagione davvero complicata perché ci sono stati tanti episodi che vanno al di là del nostro controllo, come la chiusura dell’impianto che ci ha obbligato ad allenarci e giocare fuori casa anche le gare casalinghe, ma abbiamo chiuso nel migliore dei modi e questo è l’importante. Personalmente mi sono trovato benissimo a Salerno, anche la mia famiglia, è una città bella e accogliete, dove sono stato benissimo. Ringrazio la Rari per tutto, ringrazio tantissimo i tifosi per il loro incredibile supporto soprattutto nelle gare decisive. Mi porterò per sempre Salerno nel cuore e il mio amore per l’Italia.” Le parole di Alberto Barroso Macarro.

Durante quest’anno con la Rari Nantes Nuoto Salerno, Alberto ha dimostrato un impegno eccezionale e ha svolto un ruolo fondamentale, in particolare, desideriamo sottolineare la sua importanza nella conquista della salvezza durante la serie conclusiva dei playout contro l'Anzio.

È stato un trascinatore straordinario nella gara 3, guidando la squadra verso la vittoria decisiva. Oltre al suo contributo in acqua, Alberto è stato un modello di professionalità e dedizione, ispirando i suoi compagni di squadra con la sua leadership e la sua passione per il gioco.

Il suo talento e la sua esperienza saranno sicuramente una risorsa preziosa per la sua prossima avventura in Spagna, siamo certi che lo attendono grandi successi sia a livello di club che con la nazionale e che porterà con sé i valori giallorossi e l’amore verso la nostra città.