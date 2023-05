Paganese: Trapani ha consegnato il titolo sportivo al sindaco De Prisco "Disimpegno immediato" dal club azzurrostellato: il comunicato del presidente

Raffaele Trapani ha ufficializzato "il disimpegno immediato" dalla Paganese Calcio 1926. Il proprietario del club azzurrostellato ha consegnato il titolo sportivo nelle mani del sindaco, Raffaele Maria De Prisco.

Il comunicato ufficiale del club

"Dopo 20 anni di presidenza, dopo tanti sacrifici e lavoro, con annate sportive per me e la città di Pagani colmi di gioie e anche di delusioni in giro per l’Italia calcistica, dove i colori azzurrostellati hanno colorato cieli di stadi prestigiosi, sono qui a ufficializzare il disimpegno immediato dalla Paganese Calcio 1926. Il titolo sportivo è stato consegnato nelle mani del sindaco di Pagani, dott. Raffaele Maria De Prisco. Sicuro che chi potrà essere al timone della mia squadra del cuore in un futuro, si spera prossimo, possa raggiungere risultati sportivi ancor piu’ importanti come meritano di vivere i tifosi e la città. Raffaele Trapani"