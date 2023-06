Gena Lanzara, coach Manojlovic lascia dopo quattro stagioni Dopo quattro stagioni la squadra salernitana cambierà guida tecnica.

Dopo quattro stagioni intense, ricche di emozioni e di successi, si separano le strade tra la Genea Lanzara ed il tecnico Nikola Manojlovic. Giunto in terra campana nell’ estate del 2019, Nikola Manojlovic ha contribuito alla crescita esponenziale dell’allora giovanissimo gruppo salernitano, partendo dalle vittorie nei campionati Senior e giovanili, passando attraverso la costante partecipazione ai PlayOff Promozione per la massima serie e alle finali nazionali delle squadre Under, sino ad arrivare alla recente promozione in Serie A Silver ed allo storico scudetto Under 20.

Dopo la medaglia di bronzo conquistata nella scorsa stagione, il sodalizio salernitano si è migliorato nella Youth League salendo sul tetto d’ Italia: ai successi dell’Under 20 e delle prime due stagioni con la compagine Senior ha notevolmente contribuito anche Christian Manojlovic, prossimo all’esperienza in Serie A Gold con la maglia della Raimond Sassari.

La Genea Lanzara desidera ringraziare Nikola Manojlovic per il percorso compiuto assieme e per l’impegno profuso quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro, augurandogli contestualmente il meglio per il prosieguo della propria carriera sportiva.

“Anche se le strade si sono separate, ciò che è stato fatto da mister Manojlovic resterà un segno indelebile in questa società – dichiara Domenico Sica, Presidente della Genea Lanzara - una pagina bella e sana di sport vissuta intensamente con passione ed entusiasmo sin dal primo giorno. In questi anni insieme abbiamo costruito qualcosa di importante e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si chiude un percorso che ci ha permesso di crescere e di essere stimati e rispettati in tutto il panorama nazionale. Si chiude un cerchio vincente nel migliore dei modi con la promozione in Serie A Silver e la conquista dello scudetto Under 20. Personalmente sarò sempre grato e riconoscente nei suoi confronti, prima come uomo e poi come mister. Il rapporto di stima e rispetto sarà sempre vivo e andrà oltre la pallamano. Auguro a Christian Manojlovic di proseguire la sua crescita sportiva affermandosi sempre di più come pilastro della pallamano italiana e internazionale, allo stesso tempo gli auguro di continuare a crescere come persona e di diventare un punto di riferimento per tanti ragazzini che si avvicinano alla pallamano. Ringrazio, a nome di tutto il club, e auguro il meglio a Nikola Manojlovic e a tutta la sua famiglia”.

La società salernitana nei giorni scorsi ha ufficializzato anche le partenze di quattro atleti: gli spagnoli Enric Gonzalez ed Aleix Subarroca, il terzino bulgaro Rosen Kolev ed il pivot Emanuele Bellini. Il resto della rosa è confermato. Prossimamente saranno presentate le novità in seno al roster della squadra ed alla nuova guida tecnica.