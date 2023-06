Jomi Salerno: ai saluti Manojlovic, Stettler, Bajciova e Di Giugno Salutano alcune protagoniste di un ciclo vincente.

È tempo di saluti a Salerno. Con la nuova stagione sportiva all’orizzonte, la Jomi è già a lavoro per la definizione della squadra che scenderà in campo nel prossimo campionato di Serie A1 di pallamano femminile. Un gruppo quello che sarà a disposizione del riconfermato Francesco Ancona che cambierà in parte. Sarano, infatti, Ramona Manojlovic, come già anticipato nei giorni scorsi, e con lei Lucila Stettler, Vladimira Bajciova e Sara Di Giugno alcune delle atlete che non faranno parte del progetto sportivo per la stagione 2023/2024.



Un percorso ricco di soddisfazioni personali e successi importanti per Ramona Manojlovic negli anni trascorsi a Salerno. Approdata alla società del presidente Mario Pisapia nel 2019, nelle quattro stagioni in cui ha indossato la maglia della Jomi Salerno Ramona Manojlovic ha potuto festeggiare traguardi prestigiosi e alzare al cielo numerosi trofei. Ramona Manojlovic saluta, così, Salerno dopo aver conquistato con la Jomi 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe.



Arrivata alla Jomi nel gennaio 2020, c’è anche l’esperto pivot Lucila Stettler tra le atlete in partenza da Salerno. Sempre decisiva quando è

scesa in campo, Stettler ha contribuito, con la vittoria di 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe, a scrivere pagine indelebili della storia

della Jomi Salerno.



Non faranno parte del gruppo che per la prossima stagione sarà nuovamente allenato da coach Francesco Ancona neppure il centrale

slovacco Vladimira Bajciova e il portiere Sara Di Giugno. La prima era arrivata alla Jomi la scorsa estate, per Sara Di Giugno, invece, si

trattava di un ritorno dopo una stagione trascorsa a Pontinia. Entrambe hanno contribuito all’eccezionale cavalcata che, nel campionato ormai alle spalle, ha decretato la Jomi Salerno Campione d’Italia.



Alle quattro atlete vanno i ringraziamenti da parte del Presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia per l’impegno profuso nel periodo trascorso a Salerno. A loro l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo dalla carriera sportiva.