Pallanuoto, colpaccio della Rari Nantes Salerno: arriva il croato Vrbnjak " Sono emozionato sapendo di poter collaborare con Christian Presciutti".

Giocherà per la prima volta in un campionato italiano il fuoriclasse croato Ivan Vrbnjak. Classe 1999, di scuola HAVK Mladost, la stessa dove militano Marko Elez e Maroje Gluhaic, team che conta con 7 titoli europei e 11 titoli nazionali. Ivan vestirà i colori giallorossi per la stagione 2023/2024 e dichiara:

“Sono davvero felice per l'opportunità di giocare per la Rari Nantes Nuoto Salerno e competere ai massimi livelli della pallanuoto italiana. Ho sentito solo cose belle di Salerno, come società e come città, e far parte di questa squadra mi dà grande onore e orgoglio. Sono emozionato sapendo di poter collaborare con Christian Presciutti. Sappiamo tutti quanto sia stato grande come giocatore. Spero anche di aggiungere ulteriore valore a una squadra già eccellente e contribuire a realizzare le nostre ambizioni comuni. Attendo con ansia queste nuove sfide. Il club ha obiettivi ben definiti e il mio obiettivo è quello di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungerli.”

“L’obiettivo di quest’anno è come sempre quello di migliorare ed in quest’ottica siamo alla ricerca di giocatori che abbiano oltre a capacità tecniche, grande motivazione. L’acquisto del croato Vrbnjak, infatti, nasce da questi presupposti e sicuramente ci garantirà dinamismo e finalizzazioni dal lato destro dell’attacco. Atleta del ‘99, ha giocato negli ultimi due anni alla Mladost di Zagabria, alla sua prima esperienza in Italia saprà dimostrare tutto il suo valore.” Mariano Rampolla, direttore sportivo della Rari Nantes Nuoto Salerno

“Sono molto contento dell'acquisto di Ivan perché è un ragazzo che ha sicuramente voglia di migliorarsi. Sono certo che si adatterà velocemente al sistema di gioco e al campionato italiano, è un giocatore che può ricoprire più posizioni e sono sicuro migliorerà ancora di più.” Queste le parole di mister Christian Presciutti.