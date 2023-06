Calcio, Giordano lascia la Scafatese: il sindaco Aliberti scrive alla società Il primo cittadino: «Ci attiveremo per consentire di utilizzare lo stadio comunale da settembre»

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha scritto una nota al presidente dimissionario della SSD Scafatese Calcio 1922 arl, Michele Giordano, il quale aveva comunicato al primo cittadino, con nota ufficiale, la sua decisione di rassegnare le dimissioni dalla

carica. Nella stessa nota il massimo vertice della società canarina aveva chiesto al sindaco di attivarsi per verificare la possibilità di garantire una sostituzione alla presidenza del club scafatese.

«Ho ricevuto, con una nota della SSD Scafatese Calcio 1922 arl, le dimissioni del presidente Giordano - ha dichiarato il sindaco Pasquale Aliberti -. Ho chiesto di essere messo al corrente sulla situazione patrimoniale della società, non essendo stato informato, al fine di poter

eventualmente individuare persone, imprenditori o soggetti interessati ad acquisire il titolo, come richiesto nella stessa nota. Dal punto di vista amministrativo, noi, per la parte che ci compete, ci impegneremo nei prossimi giorni a realizzare lavori che consentiranno alla Scafatese e in generale allo sport scafatese di poter utilizzare lo stadio comunale da settembre per tutte le attività».