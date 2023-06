Il Futsal si è fermato ad Eboli. La Feldi è campione d'Italia La squadra salernitana di calcio a 5 ha vinto il campionato; un traguardo storico per tutto il Sud.

Per la prima volta nella storia della massima competizione del Futsal (Futbol Sala), lo scudetto arriva al Mezzogiorno. E a portarlo al Sud ci pensa la squadra di Eboli. La Feldi si è laureata campione d'Italia. Un traguardo, per il Sud, che viene raggiunto dopo 34 anni dall'istituzione della serie A di Calcio a 5. La vittoria del trofeo è giunta grazie alla doppia vittoria in finale di play-off contro l'Olimpus Roma, sconfitta sia all'andata (3-2 al Palasele di Eboli) che al ritorno (1-2 al Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina).

Il comunicato della Feldi Eboli: "Lo Scudetto quest’anno e per la prima volta si è fermato a Eboli

In un lungo articolo l'ufficio stampa della Feldi Eboli sviscera la genealogia di una storica vittoria.

"I successi generalmente nascono e si costruiscono dopo le sconfitte che fanno più male e probabilmente da quella caduta in finale scudetto della passata stagione contro la corazzata Italservice Pesaro, le volpi di Salvo Samperi hanno acquisito quella maturità e capacità di soffrire che l’ha portata al primo titolo della sua storia. Da Eboli a Cisterna di Latina, passando per Kaunas e Aversa, ne abbiamo vissute tante tutti insieme e la Feldi Eboli è riuscita a realizzare il suo grande sogno grazie all’impegno di tutti. Un sogno ‘Felice’ divenuto finalmente realtà, che resterà indelebile nella storia di questa città e questo sport. Uno Scudetto che riunisce e cimenta, uno Scudetto che sa di rivalsa dell’intero meridione, uno Scudetto che ha la firma indelebile di mister Salvo Samperi che ha sempre creduto nel lavoro quotidiano, anche nei momenti più difficile".

E ancora: "Probabilmente ci vorrà qualche giorno per renderci conto dell’impresa che è stata compiuta e di quanto questo segno sarà indelebile nello sport meridionale, un successo che valicherà il mero aspetto sportivo e verrà ricordato a lungo. Una società partita 20 anni fa dai polverosi campetti, passando per tornei regionali e scalando le gerarchie del futsal italiano fino a diventarne la Regina.

Lo Scudetto quest’anno e per la prima volta, si è fermato a Eboli".

Foto della società Feldi Eboli (via Feldieboli.it)