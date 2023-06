Scherma, Europei: nella sciabola Gregorio lontana dal podio La salernitana non è riuscita a confermare l'argento vinto nel 2022.

Agli Europei di scherma a Plovdiv in Bulgaria, quella di domenica è stata una giornata complicata per Rossella Gregorio. La sciabolatrice salernitana non è riuscita a confermare l’argento vinto ad Antalya nel 2022.

Partenza lenta nel girone con tre vittorie e due sconfitte. Risultati che hanno portato ad un accoppiamento complicato col derby azzurro contro Martina Criscio. La pugliese, in giornata di grazia, si è imposta per 15-14 fermando la corsa di Rossella Gregorio e lanciandosi verso la conquista della medaglia di bronzo nella prova vinta dalla francese Manon Brunet davanti alla connazionale Sara Balzer.

L’Italia ha comunque raccolto tanto in questi Europei vincendo ancora una volta il medagliere, ma questa non è certamente una sorpresa. Per Rossella Gregorio ora l’appuntamento è a Cracovia dove ai Giochi Europei ci saranno in palio punti pesanti per la qualificazione Olimpica nella prova a squadre. Il quartetto italiano è forte e sogna una medaglia. Poi testa ai Mondiali di Milano a fine luglio, appuntamento più importante della stagione.

CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI DI FIORETTO MASCHILE – Plovdiv (Bul), 18 giugno 2023



Finale

Macchi (ITA) b. Lefort (Fra) 15-14



Semifinali

Lefort (Fra) b. Savin (Fra) 15-10

Macchi (ITA) b. Bianchi 15-13



Quarti di finale

Savin (Fra) b. Garozzo (ITA) 15-9

Bianchi (ITA) b. Kahl (Ger) 15-8

Macchi (ITA) b. Foconi (ITA) 15-9



Ottavi di finale

Garozzo (ITA) b. Dosa (Hun) 15-11

Bianchi (ITA) b. Rzadkowski (Pol) 15-8

Macchi (ITA) b. Mepstead (Gbr) 15-8

Foconi (ITA) b. Siess (Pol) 15-8



Tabellone da 32

Garozzo (ITA) b. Komsic (Cro) 15-3

Bianchi (ITA) b. Archer (Gbr) 15-8

Macchi (ITA) b. Wojtkowiak (Pol) 15-13

Foconi (ITA) b. Choupenitch (Cze) 12-11



Tabellone da 64

Foconi (ITA) b. Peressini Torregrosa (Esp) 15-3



Fase a gironi

Daniele Garozzo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Guillaume Bianchi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Filippo Macchi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alessio Foconi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (70): 1. Filippo Macchi (ITA), 2. Enzo Lefort (Fra), 3. Guillaume Bianchi (ITA), 3. Rafael Savin (Fra); 5. Daniele Garozzo (ITA), 7. Alessio Foconi (ITA)

CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI DI SCIABOLA FEMMINILE – Plovdiv (Bul), 18 giugno 2023



Finale

Brunet (Fra) b. Balzer (Fra) 15-10

Semifinali

Brunet (Fra) b. Gkountoura (Gre)

Balzer (Fra) b. Criscio (ITA)



Quarti di finale

Criscio (ITA) b. Karimova (Aze) 15-11



Ottavi di finale

Ilieva (Bul) b. Battiston (ITA) 15-8

Criscio (ITA) b. Matuszak (Pol) 15-9



Tabellone da 32

Battiston (ITA) b. Herbon (Ger) 15-5

Criscio (ITA) b. Gregorio (ITA) 15-14

Matuszak (Pol) b. Mormile (ITA) 15-14

Fase a gironi

Chiara Mormile: 5 vittorie, 1 sconfitta

Michela Battiston: 4 vittorie, 1 sconfitta

Martina Criscio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Rossella Gregorio: 3 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (51): 1. Maron Brunet (Fra), 2. Sara Balzer (Fra), 3. Martina Criscio (ITA), 3. Theodora Gkountoura (Gre), 10. Michela Battiston (ITA), 18. Chiara Mormile (ITA), 27. Rossella Gregorio (ITA)