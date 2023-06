Jomi Salerno, arriva la conferma per Dalla Costa Il terzino, originario di Cassano Magnago, continuerà ad indossare la maglia della squadra campana.

Un legame sempre più forte quello tra la città di Salerno e Ilaria Dalla Costa. Il terzino, originario di Cassano Magnago, dalla stagione

2016/2017 indossa con continuità la maglia della Jomi e si appresta a vestirla nuovamente anche in vista del prossimo campionato.



Tra le atlete più rappresentative della squadra salernitana, dopo la conferma di capitan Napoletano, la società non ha voluto attendere oltre

per ufficializzare anche quella di Ilaria Dalla Costa. Per l’ottava stagione consecutiva, dunque, la Jomi Salerno potrà ancora contare sulle

qualità e sulle prestazioni della talentuosa giocatrice classe ’95. Amatissima dal pubblico salernitano, nella stagione ormai alle spalle,

per Ilaria Dalla Costa anche l’orgoglio di indossare la fascia di capitano della Nazionale Italiana di pallamano femminile. A Salerno

l’esperto terzino ha vissuto anni che l’hanno, infatti, consacrata, rendendola una tra le migliori giocatrici del panorama nazionale. Grande

esperienza e carisma da vendere, Dalla Costa è elemento imprescindibile del roster salernitano. Anche per la stagione sportiva 2023/2024, il

club di Mario Pisapia ha voluto ancora puntare su una giocatrice che sul 40x20 è garanzia vera.



Titolatissima, con la Jomi Salerno ha, infatti, vinto 5 scudetti, 2 Coppe Italia e 5 Supercoppe, Ilaria Dalla Costa è già pronta per vivere

l’ennesima stagione salernitana.