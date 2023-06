Giochi Europei, Karate: giovedì tocca a Crescenzo Il campano insegue una medaglia nella categoria dei 67 kg.

L’apertura dei Giochi Europei 2023 andrà in scena oggi. Si parte e ci sono tanti atleti azzurri pronti ad andare a caccia di medaglie importanti. In lizza per qualcosa di importante c’è anche il karateka di Sarno Angelo Crescenzo, tra i favoriti nella sua categoria dei 67 kg.

Il karate ì andrà in scena all’Arena Bielsko-Balo giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con 96 atleti provenienti da 33 paesi pronti a sfidarsi nel kata e nel kumite individuali, maschili e femminili.

“Come famiglia del karate, siamo orgogliosi di essere ancora una volta parte della competizione multidisciplinare più importante del Continente”, ha detto il Presidente EKF Antonio Espinos.

Oltre ad Angelo Crescenzo saranno in gara gli altri azzurri Mattia Busato nel kata individuale; Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Alessandra Mangiacapra, Pamela Bodei e Clio Ferracuti nel kumite femminile; Daniele De Vivo e Michele Martina nel kumite maschile.

Con loro, ci sarà naturalmente la Direzione Tecnica Nazionale composta dal DTN Luca Valdesi e dai coach Vincenzo Figuccio, Nello Maestri e Cristian Verrecchia.

Il programma del karate agli European Games 2023:

Giovedì 22 giugno: kata maschile e femminile, categorie di peso femminili 50 e 55 kg e di quelle maschili 60 e 67 kg nel kumite. Mattia Busato, Erminia Perfetto, Veronica Brunori e Angelo Crescenzo per l’Italia.

9:00-14:15 – eliminatorie

15:30-17:30 – semifinali

17:30-19:30 – finali

Venerdì 23 giugno: categorie di peso femminili 61, 68 e +68 kg e maschili 75, 84 e +84 kg di kumite. Alessandra Mangiacapra, Pamela Bodei, Clio Ferracuti, Daniele De Vivo e Michele Martina per l’Italia.

9:00-14:15 – eliminatorie

15:30-17:30 – semifinali

17:30-19:30 – finali