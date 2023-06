Genea Lanzara, panchina a Pasquale Maione L'annuncio del sodalizio salernitano toglie ogni dubbio: arriva un mito della pallamano azzurra.

La Genea Lanzara ha la sua nuova guida tecnica. Il sodalizio presieduto da Domenico Sica, con grande orgoglio, è lieto di comunicare che il nuovo allenatore della compagine salernitana sarà Pasquale Maione.

Classe 1982, di origini napoletane, Pasquale Maione non ha certo bisogno di presentazioni. All’ex- capitano della Nazionale Italiana (oltre 150 presenze in maglia azzurra), considerato tra i più forti pivot della storia recente e tra le bandiere della pallamano dello stivale, con entusiasmo e determinazione è stata assegnata la panchina dei salernitani, ai nastri di partenza del prossimo Campionato Nazionale di Serie A Silver.

Dopo aver vinto tutto in Italia come giocatore, con parentesi anche all’ estero (in Spagna con la Balonmano Cuenca in ASOBAL ed in Lussemburgo col Bascharage Käerjeng, dal 2019 ha intrapreso la carriera come allenatore guidando per due stagioni il Noci in A2, poi l’approdo nello staff tecnico del Campus Italia. Nella stagione da poco conclusasi ha guidato il team del progetto federale nel Campionato di Serie A Gold.

Ora per Pasquale Maione la nuova avventura con la giovane ed ambiziosa Genea Lanzara.

“Non vedo l'ora d'iniziare, sin dai primi contatti con la società sono stato travolto da un'ondata di passione che mi ha fatto capire immediatamente il calore che troverò a Salerno – esordisce coach Pasquale Maione – tutto questo ovviamente non può che far crescere maggiormente in me l'entusiasmo e il desiderio di conoscere il prima possibile la piazza, i ragazzi che faranno parte della squadra e tutti gli addetti ai lavori. Insomma la voglia partire con questa nuova esperienza è veramente tanta. Appenaricevuta la chiamata del Presidente Sica, ho avuto subito le idee chiare.

Dall' esterno ho sempre visto Lanzara come una società frizzante e moderna che allo stesso tempo sa quello che vuole, come ottenerlo e quali sono le mosse giuste da fare per raggiungere i vari obiettivi. Tutto questo è risultato ancora più lampante dopo l'entusiasmante vittoria dello scudetto Under 20 ottenuta a Chieti; ho avuto la fortuna di assistere a tutte le partite e ne sono rimasto piacevolmente colpito, ci sono molti ragazzi giovani e talentuosi con i quali sono sicuro avremo modo di continuare a crescere insieme.

Non sono un mago e non ho trucchi particolari da usare – prosegue – l'unico modo che conosco per far bene e cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati insieme alla società, è quello di lavorare con serenità e continuità in maniera più professionale possibile.

Sono certo che a Salerno troverò tutte le condizioni ottimali per poter iniziare un ciclo di lavoro che darà a me e a tutto l'ambiente molte soddisfazioni. Più che di obiettivi, mi piace parlare di sogni: ne ho un paio chiusi nel cassetto, mi batterò sempre per cercare di raggiungerli questo è poco ma sicuro!

La mia squadra sarà molto giovane ma ricca di talento. Ritengo, a maggior ragione dopo l'esperienza Campus, che avere un gruppo di ragazzi giovani e talentuosi da far crescere sia imprescindibile per le società e per tutto il movimento pallamano, a Lanzara poi parecchi di questi ragazzi sono anche di "casa", questo tipo di giocatore va ritenuto un tesoro, un patrimonio di valore inestimabile da accudire per poi far sbocciare in prima squadra una volta considerati pronti.

Per esperienza personale, prima da giocatore poi da allenatore, ho imparato che ai giovani va concessa sempre la possibilità di poter esprimere il loro potenziale – conclude Pasquale Maione – per questo la mia idea è quella di avere una Genea Lanzara con una rosa molto molto giovane. Vorrei costruire prima e vedere, poi, sul 40x20 un gruppo di ragazzi che con il sorriso sul volto giochi a pallamano, divertendosi cercando di vincere ogni volta che si scende in campo per riuscire a fare avverare i sogni chiusi nel cassetto di cui parlavo prima”.

Il Presidente Domenico Sica dichiara: “Dal canto della sua esperienza come atleta prima e come tecnico poi, credo che Pasquale Maione sia il profilo ideale per proseguire il nostro ciclo di crescita. Stimato e conosciuto in tutta Italia e non solo come atleta, sicuramente è tra i migliori tecnici emergenti del panorama nazionale. Entusiasta dal primo momento, ha accettato sin da subito il nostro progetto consapevole di mettersi in gioco in una piazza che negli ultimi anni si sta affermando nel panorama maschile.

Troverà qui a Salerno un organico importante che ha ben dimostrato negli ultimi anni, gruppo giovane con ottime prospettive e con ottime basi tecniche su cui ripartire.