Rari Nantes Salerno, confermato il portiere Taurisano “Sono molto contento di questo rinnovo con la Rari. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata".

La Rari Nantes Nuoto Salerno è lieta di annunciare il rinnovo del contratto del portiere Gennaro Taurisano. Gennaro, proveniente dalle giovanili Rari Nantes Salerno che quest’anno hanno ottenuto la qualificazione alle fasi finali nazionali, ha dimostrato il suo valore nelle stagioni passate e rappresenta una promettente realtà per il futuro della squadra.

“Gennaro si è dimostrato sempre pronto a dare il suo contributo alla prima squadra ogni volta che è stato chiamato a farlo. Proviene dal talentuoso serbatoio delle giovanili Rari Nantes, dove si sta svolgendo un lavoro eccezionale. Il prossimo anno, il progetto che stiamo portando avanti darà ancora maggiore risalto alle giovanili, offrendo loro nuove opportunità di crescita e sviluppo. Siamo entusiasti di vedere i frutti di questo impegno continuare a emergere”. Le parole del presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi.

Il Direttore Sportivo della Rari, Mariano Rampolla, ha aggiunto: "Gennaro Taurisano rappresenta sicuramente una piacevole realtà della nostra società. Ha già dimostrato il suo valore nelle passate stagioni ed ha notevoli margini di crescita. Questo significa che stiamo lavorando bene anche nel settore giovanile, e Gennaro ne è la prova. Inoltre, ha già acquisito una discreta esperienza in prima squadra nella massima serie. Insieme a Gabriele Vassallo, sarà chiamato a difendere la porta giallorossa nel prossimo campionato, e siamo sicuri che lo farà con grande professionalità.”

Mister Christian Presciutti ha commentato: “Sono sicuro che Gennaro abbia tutte le carte in regola per diventare un grande portiere. Il suo obiettivo sarà quello di mettermi in difficoltà sulla scelta. Mi ritengo fortunato ad avere nella stessa squadra due portieri con grandi potenzialità e margini di crescita.”

Gennaro Taurisano ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo: “Sono molto contento di questo rinnovo con la Rari. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nella scorsa stagione e per quella che mi è stata accordata per la prossima. Giocare in un campionato di questo livello è sempre emozionante, e indossare i colori della Rari da diversi anni rappresenta per me un grande onore. Non vedo l’ora di conoscere e lavorare con Christian Presciutti, i nuovi compagni di squadra e di scendere in campo nel primo incontro di campionato, davanti ai nostri appassionati tifosi.”