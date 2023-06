Rocio Squizziato resta alla Jomi Salerno L’italo-argentina pronta a vivere la seconda stagione con il club salernitano.

Si tratta della terza riconferma dell’estate in casa Jomi Salerno. Dopo quelle del capitano Pina Napoletano e di Ilaria Dalla Costa, è il

momento di Rocio Squizziato.

L’atleta italo-argentina, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Nazionale Italiana assieme alla compagna di squadra Dalla Costa, farà ancora parte del progetto tecnico della Jomi. Per Squizziato, dunque, il prossimo sarà il secondo campionato consecutivo a Salerno.

Approdata nel club del presidente Mario Pisapia la scorsa estate dopo due stagioni in forza al Pontinia, nell’anno appena trascorso l’atleta

si è distinta per professionalità oltre che per evidenti doti tecniche. Tra le migliori marcatrici in squadra, con oltre 100 reti realizzate tra

regular season e playoff scudetto, Squizziato è tra le giocatrici rivelazione della passata stagione. In un anno, infatti, ha saputo

conquistare il pubblico di fede salernitana con la passione e la grinta portate in campo ad ogni gara di campionato. Passione e grinta, dunque, messe a disposizione della squadra per il raggiungimento dei due prestigiosi successi della stagione ormai alle spalle: con la Jomi,

infatti, Rocio Squizziato ha potuto aggiungere al proprio palmares una Supercoppa e, soprattutto, lo scudetto.



La duttilità e la solidità difensiva dell’atleta saranno, anche per la stagione 2023/2024, ancora al servizio del gruppo, con coach Francesco

Ancona che potrà, quindi, fare di nuovo affidamento su una delle giocatrici maggiormente impiegate nello scorso campionato.