Pallamano, Jomi Salerno: riconfermata Pinto Pereira La portoghese difenderà i pali della squadra campione d'Italia per il secondo anno consecutivo.

La Jomi Salerno chiude il capitolo delle conferme per la prossima stagione sportiva con quella di Daniela Pinto Pereira. Dopo essersi

assicurata, nuovamente, le prestazioni del capitano Pina Napoletano, del terzino Ilaria Dalla Costa e dell’italo-argentina Rocio Squizzato, la

società del presidente Mario Pisapia, in vista del nuovo campionato, non ha voluto rinunciare nemmeno all’esperto portiere portoghese.



Daniela Pinto Pereira è arrivata a Salerno la scorsa estate raccogliendo la pesante eredità lasciata prima di lei, tra i pali della Jomi Salerno,

da Elisa Ferrari. Forte della grande esperienza maturata nei 12 lunghi anni trascorsi in Francia, il portiere portoghese ha trovato a Salerno,

e quindi con la Jomi, la sua nuova dimensione. Una riconferma importante per la squadra allenata da mister Francesco Ancona quella della

trentatreenne portoghese che, in un anno, ha saputo, passo dopo passo, inserirsi nel contesto salernitano conquistando il pubblico con i suoi

interventi decisivi tra i pali della Jomi. Anno in cui, ai prestigiosi titoli già conquistati in carriera, tra questi una Coppa di Francia e

una Challenge Cup EHF, ha aggiunto una Supercoppa e uno scudetto.



Dopo aver trovato a Salerno quegli stimoli nuovi di cui il portiere era alla ricerca per la propria carriera un anno fa, proprio da Salerno

Daniela Pinto Pereira ripartirà per il prossimo campionato. Alle porte, dunque, una stagione in cui la portoghese si candida ad essere ancora

una vota baluardo difensivo della Jomi.