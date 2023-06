Genea Lanzara, dal mercato arriva il giovane terzino De Ruvo Il classe 2004 sarà a disposizione di coach Maione.

Sarà una Genea Lanzara giovanissima ma piena di talento. Inizia a prendere forma il nuovo roster dei salernitani, ai nastri di partenza del Campionato Nazionale di Serie A Silver. Archiviati saluti e conferme, presentato il nuovo tecnico Pasquale Maione, è tempo di conoscere il primo volto nuovo del club presieduto da Domenico Sica.

A vestire la maglia dei rossoblu sarà l’estroso e talentuoso terzino Federico De Ruvo. Giovanissimo, classe 2004, il neo atleta rossoblu è cresciuto pallamanisticamente a Teramo (Torelli, NHC, Lions Teramo) distinguendosi sia nei campionati giovanili che nei campionati Senior in A2. La partecipazione, poi, al progetto federale del Campus Italia ha fatto accrescere ulteriormente il bagaglio tecnico, tattico ed umano di Federico De Ruvo, comportatosi egregiamente nello scorso campionato di Serie A Gold. Per Federico De Ruvo esperienze importanti anche in campo europeo, su tutte la partecipazione alla 18^ edizione dei Mediterranean Handball Championships ad Ankara ed ai Campionati Europei U18 dello scorso anno.

Insomma, un atleta che sarà fondamentale nello scacchiere a disposizione di coach Maione, considerando le notevoli capacità sia offensive che difensive. Tutte queste caratteristiche hanno favorevolmente colpito il club presieduto da Domenico Sica, assicurandosene le prestazioni e dimostrando concretamente, già dal primo innesto, di puntare realmente su giovani atleti dello stivale e di casa per conquistare obiettivi importanti anche in ottica futura.

“L’ingresso in questa grandissima squadra, con ambizioni importanti è sicuramente qualcosa di straordinario – esordisce Federico De Ruvo – le sensazioni nell’ approdare in questo nuovo club sono davvero positive, anche perché il progetto che mi è stato presentato mi è sembrato sin da subito ben solido e definito sotto ogni punto di vista.

Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare la proposta del club sono state tante, una di esse è sicuramente l’arrivo del nuovo mister Pasquale Maione, che conosco molto bene in quanto anche lui reduce dall’esperienza del Campus. In questi due anni trascorsi insieme mi sono trovato ottimamente, mi piace come lavora, apprezzo il suo modo di pensare e, soprattutto, mi piace quello che è il suo rapporto con i suoi giocatori. Un rapporto che non tutti gli allenatori hanno, o per lo meno dimostrano; e questo fa di lui sicuramente un grande tecnico.

Inoltre, il lavoro che sta portando avanti la Genea Lanzara lo reputo davvero molto valido – prosegue – insomma non ho esitato ad accettare la proposta del club. La squadra che troverò a Salerno rispecchia un pò quella che ho lasciato, ovvero un team composto da tanti ragazzi giovani, con tanta voglia di far bene e tanta passione per questo sport. L’ insieme di questi due fattori a mio avviso ci porterà ad affrontare un campionato molto competitivo e molto valido, sono sicuro che riusciremo a toglierci anche molte soddisfazioni.

Il mio ruolo in questa nuova stagione spero potrà essere fondamentale per raggiungere, insieme a questo fantastico gruppo, ottimi risultati.

Questa nuova avventura, inoltre, porterà sicuramente nuovi stimoli – conclude Federico De Ruvo – soprattutto di squadra, che in questi due anni al Campus sono mancati. Ma di certo porterò con me tanti piccoli obiettivi che ho sempre avuto e che sono nati nella precedente avventura: uno di questi è la mia crescita personale, non solo in ambito pallamanistico ma anche umano. Sono alquanto sicuro che questa squadra me lo consentirà e non vedo l’ora di iniziare”.