Scafatese, futuro incerto: il titolo sportivo consegnato al sindaco Aliberti Si lavora per dare un futuro ai canarini: "E' l'identità della nostra città"

Il sindaco Pasquale Aliberti ha incontrato a Palazzo Mayer la dirigenza della SSD Scafatese Calcio 1922 dopo le dimissioni rassegnate dal presidente della società, Michele Giordano, che hanno generato preoccupazione in tutto l'ambiente in ordine alla prosecuzione dell'attività del club.

"Abbiamo incontrato la dirigenza della Scafatese Calcio 1922, nella persona del dottor Filippo Sansone, che ci ha consegnato la matricola del titolo della Scafatese Calcio 1922 e spiegato che il titolo prescinde dalla società che aveva in gestione la stessa - ha spiegato la fascia tricolore -. Pertanto da adesso in poi la matricola resta a disposizione di chiunque, in un momento difficile anche per lo sport, abbia desiderio, passione e voglia di dare il massimo del contributo possibile, e non solo economico, alla causa del canarino che rappresenta un momento identitario per la nostra città. Da parte dell'amministrazione ci sarà il massimo impegno a rendere funzionale lo stadio comunale da qui all'inizio delle attività agonistiche della squadra di calcio".