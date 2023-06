È Aurora Gislimberti il primo innesto della Jomi Salerno Alla corte di Francesco Ancona arriva il capocannoniere dello scorso campionato.

Un mix di giocatrici esperte e giovani di talento: sarà questo il volto nuovo della Jomi Salerno per la prossima stagione sportiva. Dopo gli

addii e le riconferme, su tutte quelle del tecnico Francesco Ancona, è ora tempo di svelare i primi innesti di mercato che andranno, così, a

definire la squadra che scenderà in campo nel nuovo campionato di serie A1 di pallamano femminile.



A vestire la maglia della Jomi sarà la talentuosa Aurora Gislimberti. Classe 2004, nonostante la giovane età, il terzino è tra i profili di

maggiore qualità nel panorama della pallamano italiana. Da due stagioni pilastro della Nazionale Senior e dell’Under 19, con la quale

parteciperà alla prossima EHF Championship in programma a luglio, la Gislimberti è reduce da una stagione condotta ad altissimi livelli: con 168 reti realizzate con la maglia del Mezzocorona, infatti, il terzino si è conquistata il titolo di capocannoniere del campionato ormai agli archivi. Cresciuta nel club della provincia di Trento, quella di Salerno sarà per Aurora Gislimberti la prima esperienza lontano da casa. Un primo ed importante innesto, quello della Gislimberti, per la Jomi Salerno che, con la diciannovenne, si assicura così una giocatrice di

qualità ma anche e soprattutto di prospettiva.



“Ho trascorso stagioni indimenticabili ed esperienze meravigliose a Mezzocorona, club nel quale sono cresciuta ed ho raccolto le mie prime soddisfazioni sportive, ma è inevitabilmente arrivato il momento di cambiare, di fare nuove scelte, vivere nuove esperienze. A Salerno spero di crescere sia come atleta che come persona essendo anche la mia prima esperienza lontana dalla mia famiglia – ha dichiarato Aurora Gislimberti -. Inoltre, entrare a far parte di una squadra prestigiosa e pluridecorata come la Jomi, rappresenterà, per me, sicuramente una sfida impegnativa. Questa nuova opportunità tecnica, inoltre, mi offrirà la possibilità di crescere, confrontandomi quotidianamente con giocatrici molto esperte. Immagino le difficoltà che incontrerò lungo il cammino, ma sono, al tempo stesso, molto determinata, decisa a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.