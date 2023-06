Rari Nantes celebra la storia: si alza il sipario sulla "Leva del centenario" I progetti per il sociale: la società del presidente Gallozzi in campo per la città

Si alza il sipario sulla seconda edizione della "Leva del centenario": a presentare il progetto il presidente della Rari Nantes Nuoto Salerno, Enrico Gallozzi che, davanti ad un pubblico di oltre 100 ragazzi tra agonisti di nuoto e pallanuoto ed i piccoli beneficiari dei progetti, ha parlato del grande contributo della Rari alla società.

"Siamo impegnati in progetti che hanno l’obiettivo di promuovere una società più inclusiva e rispettosa verso gli altri. Come Rari Nantes, abbiamo lanciato l’anno scorso la Leva del Centenario, un’iniziativa per celebrare i nostri 100 anni di storia. Si tratta di un programma completamente gratuito rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni, offrendo loro l’opportunità di imparare e praticare la pallanuoto, nonché di acquisire familiarità con le attività acquatiche. L’obiettivo dell’anno scorso era di coinvolgere 100 giovani, ma quest’anno ci siamo posti la sfida di raddoppiare tale cifra. La Leva del Centenario è solo una delle molte iniziative sociali che la Rari Nantes promuove, in quanto da anni collaboriamo attivamente con l’associazione Aibi, Amici dei bambini, con la quale attualmente abbiamo in attivo 3 progetti per combattere la dispersione scolastica e promuovere l’integrazione. Inoltre, stiamo portando avanti il progetto SuSportiamo l’Inclusione, progetto del quale siamo capofila, realizzato con il contributo del Dipartimento per lo sport. Al tempo stesso offriamo spazi acqua alla cooperativa Giovamente che si occupa di attività di sostegno, assistenza e supporto a persone affette da autismo", ha detto Gallozzi.

"Contribuire a restituire alla nostra città tutto ciò che possiamo è parte integrante del nostro dna. La Rari Nantes sarà sempre al fianco di coloro che maggiormente necessitano di supporto e sostegno, e lo faremo grazie alla rete di collaborazione che abbiamo da anni creato tra istituti scolastici, associazioni ed istituzioni politiche", ha concluso Gallozzi.

Non è mancato un passaggio dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto: "Prima ancora che come assessore, come privata cittadina salernitana conosco perfettamente questa società, ne conosco il valore sportivo e sociale, conosco l’impegno che da sempre mette nella formazione dei ragazzi, sia dal punto di vista sportivo sia, imprescindibilmente dal punto di vista sociale. Lo sport incarna valori fondamentali che, quando vengono veicolati in modo esemplare da società come questa, generano un impatto significativo sulla comunità. Desidero ringraziarvi sinceramente per il vostro impegno e per la creazione di questa rete che unisce la Rari Nantes e che supporta l’amministrazione nel raggiungere un impatto ancora maggiore sulle persone che ne hanno davvero bisogno".

Ai.Bi. e Rari Nantes Salerno insieme anche nel periodo estivo per garantire il diritto al gioco e alla socializzazione a tanti minori della città di Salerno. Sono infatti 100 i minori che partecipano, tra il 12 giugno e il 7 luglio ai campi estivi e alle attività sportive della Rari Nantes Salerno.

"Se è vero che i bambini restano volentieri dove stanno bene, allora alla piscina Nicodemi hanno trovato un luogo accogliente e a misura di bambino, vista la partecipazione che stanno dimostrando alle attività messe in campo. Grazie al presidente Enrico Gallozzi e a tutto il meraviglioso staff della Rari Nantes Salerno” le parole di Antonella Spadafora, rappresentate dell’associazione AiBi Amici dei Bambini della sezione di Salerno".

"Iniziative come la Leva del centenario apportano benefici al mondo dello sport e al sociale. La Rari è tra le società sportive più antiche di Salerno ed è nostro dovere farci promotori di iniziative come queste. Non solo servono a promuovere l’immagine della società, ma coinvolgono i bambini, offrendo loro accesso alla disciplina, allo sport ed a tutti i valori positivi che può generare. Il tutto in ambienti sicuri come questo della Nicodemi, dove possiamo lavorare per contribuire alla loro crescita", ha detto il direttore sportivo della Rari Nantes Salerno, Mariano Rampolla.