Giochi Europei, Scherma: nella sciabola a squadre Curatoli e Gallo d'argento Azzurri battuti in finale dalla Francia dopo un percorso entusiasmante.

E’ stata una giornata ricca di emozioni quella vissuta dal quartetto italiano della sciabola maschile ai Giochi Europei di Cracovia, in Polonia.

In palio le medaglie ma soprattutto punti pesantissimi nella corsa verso Parigi 2024. Gli Azzurri, in pedana con i campani Luca Curatoli e Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele, erano quasi fuori già ai quarti contro la Romania dopo una vittoria, forse troppo facile, sulla Slovenia per 45-13.

L’infortunio di Neri ha messo a dura prova il quartetto. Gallo è entrato bene, curatoli ha provato l’allungo, ma alla fine è stato arrivo in volata. La classe e l’esperienza di Luigi Samele hanno sbrogliato la situazione su un pericolosissimo 44 a 44. Il veterano però ha trovato la stoccata che ha fatto la differenza e portato la squadra alla semifinale contro la Germania. Curatoli e compagni hanno dominato i teutonici imponendosi per 45-34 e conquistando l’accesso alla finale.

Nell’ultimo atto il quartetto italiano ha sfidato la Francia, storica rivale in una infinita competizione che dura da decenni. I transalpini, però, sono stati più bravi nei momento importanti portando a casa l’oro col punteggio di 45-42.

Per Curatoli, Gallo, Samele e Neri l’argento è comunque un ottimo risultato soprattutto per i punti conquistati nel ranking Olimpico. L’obiettivo principale nella trasferta polacca era proprio questo.

GIOCHI EUROPEI 2023 – SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE | Cracovia (Pol), 28 giugno 2023



Finale

Francia – ITALIA 45-42



Finale 3°/4°

Germania b. Ungheria 45-28



Semifinali

Francia b. Ungheria 45-42

ITALIA b. Germania 45-34



Quarti di finale

ITALIA b. Romania 45-44



Ottavi di finale

ITALIA b. Slovenia 45-13



Classifica (16): in pedana Francia, ITALIA, 3. Germania, 4. Ungheria

ITALIA: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Luigi Samele

Foto: Federscherma