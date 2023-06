Jomi Salerno, il mercato regala il colpo Marte Lausund Nornes La ventisettenne norvegese porterà esperienza internazionale alla squadra campione d'Italia.

In casa Jomi Salerno si continua a lavorare per definire la squadra che scenderà in campo con l’inizio del prossimo campionato di serie A1 di pallamano femminile. Dopo aver presentato il primo volto nuovo della stagione 2023/2024, Aurora Gislimberti, la società del presidente Mario Pisapia è pronta ad accogliere Marte Lausund Nornes.



La Jomi Salerno ha pescato fuori dai confini nazionali per definire e potenziare il gruppo che sarà impegnato nella prossima stagione,

riuscendo nella sfida di portare in Italia Marte Lausund Nornes. Atleta di grande esperienza, la ventisettenne originaria di Volda, in Norvegia, giocherà, quindi, la prossima stagione in Italia superando così lo stereotipo delle giocatrici del Nord Europa che antepongono altre nazioni con maggiore tradizione e blasone nella pallamano alla nostra.

Dopo aver difeso i colori delle Norvegia ai Campionati Europei di Beach Handball svoltisi recentemente in Spagna, Marte Lausund Nornes è ora pronta ad arrivare in Italia e ad indossare la maglia della Jomi Salerno. Non soltanto esperienza ma anche e soprattutto qualità e doti: la duttilità della norvegese, che può giocare da centrale e da terzino, sarà a breve a disposizione del tecnico Francesco Ancona.



“Sono davvero molto entusiasta di questa scelta e di giocare la prossima stagione in Italia, nella Jomi Salerno. Sono anche molto curiosa di mettermi in discussione in un campionato che, onestamente, conosco poco ma che sta crescendo tanto in questi anni. Inizialmente ero scettica circa la possibilità di trasferirmi in Italia – ha dichiarato Marte Lausund Nornes – ma poi informandomi, guardando al video le partite della Finale Scudetto, mi sono sempre più convinta ed ora non vedo l'ora di fare la conoscenza delle mie nuove compagne di squadra, dello staff tecnico e di lavorare sodo per raggiungere insieme i nostri obiettivi.

Ringrazio la mia famiglia ed i miei amici per il supporto che mi hanno dato quando c’era da decidere sul mio trasferimento in Italia, a

Salerno, una città meravigliosa come ho già avuto modo di apprezzare. Ora davvero non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura con la consapevolezza che ci sarà da sudare tanto per continuare a vincere!”.