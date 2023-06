Genea Lanzara, il nuovo pivot sarà Valentino Dello Vicario Giacinti Il classe 2005 proveniente dal Campus Italia.

Ancora un giovanissimo innesto per la Genea Lanzara del neo coach Pasquale Maione. Dopo l’arrivo del terzino classe 2004 Federico De Ruvo, il club salernitano annuncia il secondo volto nuovo del roster: trattasi di Valentino Dello Vicario Giacinti, pivot classe 2005 proveniente dal Campus Italia.

Il neo atleta rossoblu è cresciuto pallamanisticamente nel club del Derthona, giocando nei vari campionati giovanili ed in Serie B. Poi l’approdo al Campus Italia, che ha consentito a Dello Vicario Giacinti di fare esperienza sia in Serie A2 che nello scorso campionato di Serie A Gold. Per lui esperienze importanti anche in campo europeo, su tutte la partecipazione alla 18^ edizione dei Mediterranean Handball Championships ad Ankara ed ai Campionati Europei U18 dello scorso anno.

Doti fisiche, abilità, intelligenza, attitudine difensiva sono alcune delle caratteristiche che hanno colpito il sodalizio presieduto da Domenico Sica, assicurandosene le prestazioni. De Ruvo e Dello Vicario Giacinti sono i primi due inserimenti nel roster dei salernitani, che avrà un’età media ancor più bassa della scorsa stagione e, con grande probabilità, sarà il più giovane della Serie A Silver.

“Non vedo l’ ora di iniziare questa nuova avventura sportiva con la Genea Lanzara – dichiara Valentino Dello Vicario Giacinti – sono davvero entusiasta e non ho avuto esitazioni sin dal primo contatto avuto col club. So che questa squadra potrà darmi tanto a livello di crescita, sotto ogni punto di vista, e voglio dare tutto me stesso in questo cammino.

I ragazzi hanno ottenuto ottimi risultati nelle stagioni precedenti e l’intento sarà quello di mantenerli, se non migliorarli. Trovo questo progetto molto stimolante – prosegue – in squadra avrò compagni molto giovani e quindi sarà ancora più bello crescere tutti insieme e lottare per raggiungere traguardi importanti.

Sono reduce dall’esperienza del Campus Italia, un gruppo costituito da tanti giovani talentuosi così come il roster della Genea Lanzara. Tra i vari obiettivi che mi sono posto c’è quello di crescere sia a livello sportivo che personale, nonchè quello di aiutare la Genea Lanzara ad ottenere la promozione in massima serie. Il club se lo merita e spero di essere uno dei protagonisti in questa nuova avventura”.