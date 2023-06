Givova Scafati Basket: ufficiale il rinnovo con Rossato Il capitano gialloblu: "Ringrazio la famiglia Longobardi e coach Sacripanti"

Riccardo Rossato vivrà la sesta stagione consecutiva con la Givova Scafati, la seconda in Serie A con i gialloblu. L'esterno sarà ancora il capitano della squadra dell'Agro. "Innanzitutto voglio ringraziare Nello ed Enrico Longobardi, che, unitamente a coach Sacripanti, mi hanno manifestato la propria stima, fiducia e ferma volontà di confermarmi a Scafati anche per la prossima stagione, sin dal momento in cui è terminata la nostra recente stagione agonistica".

Il capitano: "Vogliamo fare un passo avanti"

"Se resto a Scafati è perché con la dirigenza e lo staff tecnico abbiamo gli stessi obiettivi: dopo aver raggiunto la scorsa stagione la promozione in massima serie, in quest’ultima ce la siamo tenuti stretta con grande unità di intenti, grazie anche all’immancabile supporto dei nostri tifosi, dando il massimo. - ha spiegato Rossato - Nella prossima stagione vogliamo fare un passo in avanti, conquistando una salvezza più tranquilla, magari strizzando anche l’occhio ai playoff, sicuri di avere un PalaMangano sempre più pieno, perché solo con i tifosi sempre più numerosi al nostro fianco possiamo pensare di raggiungere obiettivi più prestigiosi ed importanti".



Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969