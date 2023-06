Giochi Europei, Boxe: Mouhiidine da vero fuoriclasse si prende il pass Olimpico "Papà andiamo a Parigi", la dolcissima dedica del fenomeno campano dopo la vittoria di Cracovia.

All’appuntamento col destino Aziz Abbes Mouhiidine si è presentato puntuale. Con tutta la sua classe, la voglia di vincere e la consapevolezza di essere il più forte. Il campano ce l’ha fatta, si è qualificato per le Olimpiadi conquistando la finale dei Giochi Europei a Cracovia. Volerà a Parigi 2024 e lo farà da favorito assoluto nella categoria dei 92 kg.

Il fuoriclasse di Mercato San Severino non teme nessuno. Quando sta bene è lui il più forte. Sul ring il solito spettacolo. Piedi veloci, schivate esaltanti e poi combinazioni che non lasciano scampo. Berezincki ha alzato bandiera bianca. Troppo forte l’azzurro per il polacco. Le giurie, questa volta non controllate dall’IBA che al campano hanno tolto due ori mondiali (date uno sguardo ai match per rendervene conto), hanno premiato un pugilato che piace alla gente, è apprezzato dai tecnici di tutto il mondo e dà lustro a questo sport.

Così si sale sul ring. Senza paura. Con la voglia di divertirsi e divertire. E’ proprio questo il grande merito di Aziz Abbes Mouhiidine, ancora poco conosciuto al grande pubblico italiano, ma sarà lui a far tornare all’italico stivale la passione per la boxe. Ne sia sicuri perché noi che lo seguiamo con molta attenzione almeno dal 2021, ci siamo subito innamorati del pugilato di questo ragazzone che sa bene dove può arrivare. Tra un anno sarà pronto per raggiungere Parigi insieme a tutta la squadra azzurra.

Lui, con Irma Testa, sarà il capitano di una spedizione che all’ombra della Torre Eiffel non vuole restare a mani vuote. Ed è proprio in una delle città più romantiche del mondo che gli italiani torneranno ad innamorarsi della nobile arte del pugilato, ovviamente seguendo le imprese di Aziz Abbes Mouhiidine, un fuoriclasse che tutto il mondo ci invidia. A fine match un pensiero speciale, si è rivolto alla telecamera per esclamare un dolcissimo: “Papà andiamo a Parigi”.