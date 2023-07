L’Azzurra Asia Mangone pronta a vestire la maglia della Jomi Salerno La classe 2005 è il nuovo colpo di mercato della società campione d'Italia.

Prosegue il lavoro della Jomi Salerno in vista dell’inizio della prossima stagione sportiva. Dopo aver accolto due dei nuovi innesti di

mercato, la società del presidente Mario Pisapia continua a lavorare per mettere a disposizione del tecnico Francesco Ancona un roster che, come ogni anno, punta ad essere competitivo per vincere tutto quanto è negli obiettivi di proprietà e staff tecnico. Con l’arrivo di Asia Mangone si delinea, così, ulteriormente il volto nuovo della Jomi Salerno.



È tra le giocatrici che, di recente, ha suscitato maggiore interesse nel panorama nazionale della pallamano, Asia Mangone, terzino/ala mancina è pronta a vestire la maglia della Jomi Salerno. Dopo aver salutato la Casalgrande Padana, l’atleta è pronta ora a tuffarsi nella nuova, stimolante e avvincente avventura salernitana. Giovanissima, la classe 2005, è reduce da due stagioni importanti disputate in massima serie: stabilmente convocata in Nazionale Senior e colonna di quella Under 19 con cui parteciperà alla prossima EHF Championship in programma a luglio, è questo un periodo d’oro per Asia Mangone. Punta di diamante tra le più giovani atlete in Italia, Asia Mangone metterà a breve le proprie doti a disposizione di coach Ancona che attende di avere in gruppo l’innesto di pregevole qualità.



“E’ sempre stato il mio sogno nel cassetto poter Intraprendere una carriera da professionista della pallamano e grazie all’opportunità che

mi è stata concessa dalla Jomi Salerno avrò modo di realizzarlo – ha dichiarato Asia Mangone -. Sono molto entusiasta e felice per la scelta

che ho fatto e spero la prossima stagione, la prima lontano dal club che mi ha formato, possa darmi le soddisfazioni che immagino. Ho fissato obiettivi importanti da raggiungere sia come persona che come atleta: crescere mentalmente e fisicamente dando sempre il mio massimo per me e per la mia nuova squadra, la Jomi Salerno”.