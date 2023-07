Givova Scafati Basket: rinnovo con Quirino De Laurentiis Il lungo abruzzese: "Mi piace molto la continuità ed il progetto"

La Givova Scafati ha annunciato il rinnovo contrattuale con Quirino De Laurentiis. Terza stagione consecutiva con il club gialloblu per il centro abruzzese: "Sono contento della fiducia accordatami della società e dall’allenatore, con cui mi sono trovato molto bene nei mesi in cui ci ha guidato nel finale di stagione appena conclusa. - ha spiegato il lungo di Guardiagrele - Mi piace molto la continuità ed il progetto. Voglio dimostrare di poter giocare a buon livello in serie A e meritare di stare in campo. Sono felicissimo di restare poi a Scafati, una piazza dove mi trovo bene e con cui mi sento legato a doppio filo, soprattutto dopo l’indimenticabile promozione in massima serie. Sono felice di far parte del roster della prossima stagione. Conto di fare ancora meglio, per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società".

Il comunicato del club

"La Givova Scafati annuncia il rinnovato accordo contrattuale con l’atleta Quirino De Laurentiis, che vestirà la casacca gialloblù anche per la stagione agonistica 2023/2024 in serie A. Si tratterà della terza stagione consecutiva con la casacca scafatese per il centro abruzzese, che finora ha fatto registrare 381 punti in 65 presenze in campo in gare ufficiali tra stagione regolare, post-season, Coppa Italia e Supercoppa, nei due consecutivi campionati di serie A2 e serie A. Nella stagione da poco conclusa, al suo esordio in massima serie, è sceso in campo 20 volte, con 13,2 minuti di medio utilizzo, tirando con il 61,1% da due e l’80% ai liberi e raccogliendo 2,5 rimbalzi di media. Ha risposto sempre presente ogni qual volta è stato chiamato in causa dall’allenatore, dando il massimo in campo e soprattutto negli allenamenti, lavorando con impegno e dedizione, tanto da meritarsi la fiducia della dirigenza e dello staff tecnico anche per il prossimo campionato di massima serie".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969